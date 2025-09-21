В Минске заработали сельхозярмарки
- 21.09.2025, 15:28
Стало известно, какие там цены на популярные продукты.
В Минске стартовал сезон сельскохозяйственных ярмарок, который продлится до 7 декабря.
Там можно закупиться свежими овощами, фруктами, ягодами и другими продуктами, передает «Еврорадио».
Какие цены в этом году?
Картофель и овощи:
Картофель: от 0,90 до 1,10 за 1 кг
Морковь: 1,27–1,43
Лук репчатый: 1,27–1,5
Свекла: 1,27
Капуста: 0,62–0,75
Кабачки (цуккини): 2,38 за 1 кг
Цветная капуста (включая жёлтую и фиолетовую): 4,77–6,9 за 1 кг
Пучок редиски: 4
Огурцы (в зависимости от сорта): 3,5–5,56 за 1 кг
Томаты: 3,17–5,3 за 1 кг
Зелень:
Лук, укроп, салат, базилик, руккола, кинза: 2–3,5 за позицию
Ягоды и фрукты:
Яблоки (сезон): 4,63–6,5 за 1 кг
Груши: 4,6–5,77 за 1 кг
Сливы: 7,16–7,93 за 1 кг
Виноград: 5,7–7,21 за 1 кг
Клубника: 12 за 1 кг
Малина: около 17 за 1 кг
Клюква: 9,5–10,5 за 1 кг
Рыба:
Щука: 23,89–27,89 за кусок (в зависимости от разновидности)
Толстолобик: 16,73–21,26
Карп: 16,93–25,48
Молочные и другие продукты:
Сыры из овечьего молока: 60–70 за 1 кг
Квашеная капуста с тмином (ведерко 0,9 кг): 5,9
Соленые огурцы: 7,11
Маринованный чеснок (300 г): 5,27
Торговые площадки будут работать во всех районах Минска. Центральной и самой крупной площадкой, с наибольшим ассортиментом, станет ярмарка у «Чижовки-Арены».