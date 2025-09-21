закрыть
21 сентября 2025, воскресенье, 15:36
В Минске заработали сельхозярмарки

  • 21.09.2025, 15:28
Стало известно, какие там цены на популярные продукты.

В Минске стартовал сезон сельскохозяйственных ярмарок, который продлится до 7 декабря.

Там можно закупиться свежими овощами, фруктами, ягодами и другими продуктами, передает «Еврорадио».

Какие цены в этом году?

Картофель и овощи:

Картофель: от 0,90 до 1,10 за 1 кг

Морковь: 1,27–1,43

Лук репчатый: 1,27–1,5

Свекла: 1,27

Капуста: 0,62–0,75

Кабачки (цуккини): 2,38 за 1 кг

Цветная капуста (включая жёлтую и фиолетовую): 4,77–6,9 за 1 кг

Пучок редиски: 4

Огурцы (в зависимости от сорта): 3,5–5,56 за 1 кг

Томаты: 3,17–5,3 за 1 кг

Зелень:

Лук, укроп, салат, базилик, руккола, кинза: 2–3,5 за позицию

Ягоды и фрукты:

Яблоки (сезон): 4,63–6,5 за 1 кг

Груши: 4,6–5,77 за 1 кг

Сливы: 7,16–7,93 за 1 кг

Виноград: 5,7–7,21 за 1 кг

Клубника: 12 за 1 кг

Малина: около 17 за 1 кг

Клюква: 9,5–10,5 за 1 кг

Рыба:

Щука: 23,89–27,89 за кусок (в зависимости от разновидности)

Толстолобик: 16,73–21,26

Карп: 16,93–25,48

Молочные и другие продукты:

Сыры из овечьего молока: 60–70 за 1 кг

Квашеная капуста с тмином (ведерко 0,9 кг): 5,9

Соленые огурцы: 7,11

Маринованный чеснок (300 г): 5,27

Торговые площадки будут работать во всех районах Минска. Центральной и самой крупной площадкой, с наибольшим ассортиментом, станет ярмарка у «Чижовки-Арены».

