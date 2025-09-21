Минобороны Беларуси: Участвовавшие в учениях «Запад-2025» российские силы покинули нашу страну 6 21.09.2025, 16:04

Белорусские военнослужащие, участвовавшие в учениях в РФ, также возвращаются на родину.

Российские военные, участвовавшие в совместных белорусско-российских учениях «Запад-2025», убыли в пункты постоянной дислокации в России, сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

Белорусские военнослужащие, участвовавшие в учениях в России также возвращаются на родину. В пресс-службе сообщили, что первый эшелон с военнослужащими механизированной бригады Минска уже прибыл с военных учений в Беларусь.

«Танковые, мотострелковые воинские части, подразделения войсковой ПВО и БЛА в течение двух месяцев проходили подготовку в учебных центрах, перенимая передовой опыт у российских коллег», — говорится в сообщении.

О том, что российские войска и подразделения других государств приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации, Минобороны России сообщило 17 сентября.

16 сентября завершились учения «Запад-2025». В этот день диктатор России Владимир Путин посетил полигон Мулино в Нижегородской области — здесь в присутствии министров обороны России и Беларуси Андрея Белоусова и Виктора Хренина он наблюдал кульминацию военных маневров Беларуси.

По словам российского руководства, в учениях, которые продлились пять дней, задействовали 41 сухопутный и морской полигон (из них четыре — в Беларуси), 100 тыс. военнослужащих (из них до 7 тыс. — белорусские военные) и 10 тыс. единиц военной техники.

На учениях присутствовали военные из 23 стран, в том числе из трех членов НАТО — Венгрии, США и Турции.

