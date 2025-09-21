Лидер «Формулы-1» разбил болид на первом круге Гран-при Азербайджана

Лидер «Формулы-1» разбил болид на первом круге Гран-при Азербайджана2
- 21.09.2025, 16:06
- 1,334
Оскар Пиастри врезался в ограждение и выбыл из гонки.
Австралийский пилот McLaren Оскар Пиастри выбыл из гонки на Гран-при Азербайджана в первом же круге, врезавшись в ограждение.
Гонка проходит на городской трассе Баку.
После аварии Пиастри по радио сказал команде, что с ним все порядке.
Пиастри с 324 очками возглавляет зачет пилотов в этом сезоне, его отрыв от партнера по команде Ландо Норриса составляет 31 балл. Пиастри выиграл семь гонок в этом сезоне.
Победителем квалификации на Гран-при Азербайджана накануне стал действующий чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен (Red Bull).