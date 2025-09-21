закрыть
21 сентября 2025, воскресенье, 17:17
Лидер «Формулы-1» разбил болид на первом круге Гран-при Азербайджана

  • 21.09.2025, 16:06
  • 1,334
Лидер «Формулы-1» разбил болид на первом круге Гран-при Азербайджана

Оскар Пиастри врезался в ограждение и выбыл из гонки.

Австралийский пилот McLaren Оскар Пиастри выбыл из гонки на Гран-при Азербайджана в первом же круге, врезавшись в ограждение.

Гонка проходит на городской трассе Баку.

После аварии Пиастри по радио сказал команде, что с ним все порядке.

Пиастри с 324 очками возглавляет зачет пилотов в этом сезоне, его отрыв от партнера по команде Ландо Норриса составляет 31 балл. Пиастри выиграл семь гонок в этом сезоне.

Победителем квалификации на Гран-при Азербайджана накануне стал действующий чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен (Red Bull).

