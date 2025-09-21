Австрийская нефтегазовая компания OMV уволила топ-менеджера по подозрению в шпионаже в пользу РФ 1 21.09.2025, 16:21

Что известно.

Австрийская нефтегазовая компания OMV расторгла контракт с одним из своих топ-менеджеров, которого подозревают в передаче секретной информации России. Об этом сообщает австрийское издание Profil. По его данным, за управляющим в течение нескольких месяцев следило Управление государственной безопасности и разведки Австрии (DSN). Сотрудник компании регулярно встречался в Вене с дипломатом российского посольства, которого западные спецслужбы считают агентом ФСБ. Судебные органы санкционировали обыск в доме топ-менеджера OMV, в ходе которого были обнаружены многочисленные секретные и внутренние документы. В настоящее время мужчина находится на свободе, хотя по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В OMV подчеркнули, что «полностью сотрудничают с компетентными органами». Дополнительные детали компания отказалась раскрывать «из соображений защиты данных». Судебные органы, в свою очередь, направили в МИД России письмо с просьбой о снятии дипломатического иммунитета с сотрудника российского посольства, фигурирующего в деле. Эту информации агентству APA подтвердили в Министерстве иностранных дел Австрии. Если с дипломата не снимут неприкосновенность, то он, согласно статье 9 Венской конвенции, будет объявлен персоной нон грата, после чего ему придется покинуть страну.

Как отмечает Profil, уволенный топ-менеджер пользовался высоким доверием в OMV. Он был прикомандирован к Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) — одному из ключевых акционеров OMV и партнеров в масштабных проектах. В частности, речь идет о сделке по объединению нефтехимических «дочек» Borealis и Borouge в одного из крупнейших производителей пластмасс в мире, завершение которой ожидается в 2026 году.

OMV — частично государственная компания, один из крупнейших игроков энергетического рынка Центральной Европы. Штаб-квартира расположена в Вене, в компании работает свыше 20 тыс. сотрудников. OMV управляет единственным в Австрии нефтеперерабатывающим заводом в Швехате, который считается одним из крупнейших в Европе. До недавнего времени компания была одним из ключевых партнеров российского «Газпрома».

На фоне этого дела в Австрии продолжается и другой процесс, связанный с подозрениями в работе на Россию. В августе ORF сообщила, что бывший сотрудник Федерального ведомства по защите Конституции и борьбе с терроризмом (BVT) Эгисто Отт предстанет перед судом присяжных по обвинению в шпионаже в пользу России, разглашении гостайны и злоупотреблении служебным положением.

