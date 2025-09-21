закрыть
21 сентября 2025, воскресенье, 17:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Австрийская нефтегазовая компания OMV уволила топ-менеджера по подозрению в шпионаже в пользу РФ

1
  • 21.09.2025, 16:21
  • 1,042
Австрийская нефтегазовая компания OMV уволила топ-менеджера по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Что известно.

Австрийская нефтегазовая компания OMV расторгла контракт с одним из своих топ-менеджеров, которого подозревают в передаче секретной информации России. Об этом сообщает австрийское издание Profil. По его данным, за управляющим в течение нескольких месяцев следило Управление государственной безопасности и разведки Австрии (DSN). Сотрудник компании регулярно встречался в Вене с дипломатом российского посольства, которого западные спецслужбы считают агентом ФСБ. Судебные органы санкционировали обыск в доме топ-менеджера OMV, в ходе которого были обнаружены многочисленные секретные и внутренние документы. В настоящее время мужчина находится на свободе, хотя по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В OMV подчеркнули, что «полностью сотрудничают с компетентными органами». Дополнительные детали компания отказалась раскрывать «из соображений защиты данных». Судебные органы, в свою очередь, направили в МИД России письмо с просьбой о снятии дипломатического иммунитета с сотрудника российского посольства, фигурирующего в деле. Эту информации агентству APA подтвердили в Министерстве иностранных дел Австрии. Если с дипломата не снимут неприкосновенность, то он, согласно статье 9 Венской конвенции, будет объявлен персоной нон грата, после чего ему придется покинуть страну.

Как отмечает Profil, уволенный топ-менеджер пользовался высоким доверием в OMV. Он был прикомандирован к Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) — одному из ключевых акционеров OMV и партнеров в масштабных проектах. В частности, речь идет о сделке по объединению нефтехимических «дочек» Borealis и Borouge в одного из крупнейших производителей пластмасс в мире, завершение которой ожидается в 2026 году.

OMV — частично государственная компания, один из крупнейших игроков энергетического рынка Центральной Европы. Штаб-квартира расположена в Вене, в компании работает свыше 20 тыс. сотрудников. OMV управляет единственным в Австрии нефтеперерабатывающим заводом в Швехате, который считается одним из крупнейших в Европе. До недавнего времени компания была одним из ключевых партнеров российского «Газпрома».

На фоне этого дела в Австрии продолжается и другой процесс, связанный с подозрениями в работе на Россию. В августе ORF сообщила, что бывший сотрудник Федерального ведомства по защите Конституции и борьбе с терроризмом (BVT) Эгисто Отт предстанет перед судом присяжных по обвинению в шпионаже в пользу России, разглашении гостайны и злоупотреблении служебным положением.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин