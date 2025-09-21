закрыть
«Беларусбанк» анонсировал изменения для клиентов

  • 21.09.2025, 16:22
  • 1,090
«Беларусбанк» анонсировал изменения для клиентов

Среди прочего они касаются комиссии по некоторым карточкам.

«Беларусбанк» объявил, что вводит новшества для клиентов. Среди прочего они касаются комиссии по некоторым карточкам.

«Беларусбанк» в октябре внесет изменение по комиссии по некоторым карточкам. Новшество затронет в том числе Visa Platinum клуб «Свои». Также изменится комиссия за безналичное зачисление на счета физлиц: в беларусских рублях сбор останется 2% от перечисленной суммы, но максимум повысят с 500 до 700 рублей. А в иностранной валюте этот показатель поднимут с 1,5 до 2% от суммы («потолок» также поднимут с 500 до 700 рублей). Исключение — перечисленные из-за границы деньги с использованием карточки или ее реквизитов, в том числе если речь о переводах Visa Direct, Mastercard MoneySend, MoneyExpress.

С 1 октября у «Беларусбанка» появятся изменения по займам «Быстрый кредит — авто» и «Быстрый кредит — оборудование», которые доступны малому и среднему бизнесу. Сейчас процентные ставки по ним — ставка рефинансирования + 2,11 процентных пункта (всего — 11,86%). А с 1 октября она станет по новым займам на уровне ставки рефинансирования — 9,75%. Это затрагивает в том числе покупку автомобилей BELGEE у дилеров «БЕЛДЖИ», уточняет финучреждение.

Напомним, ранее «Беларусбанк» с 8 сентября ввел новшества для клиентов. Он прописал в сборнике вознаграждений услугу по выдаче справок клиентам по совершенным платежам — 25 рублей за одну такую операцию. «Оформление справки осуществляется на русском языке», — поясняло финучреждение.

