NYT: ВСУ достигают успехов в Сумской области 21.09.2025, 16:32

1,310

Украинские воины использовали против россиян их же тактику.

Украинские защитники контратакуют на северо-востоке страны и добиваются успехов, которые могут помочь опровергнуть заявления оккупантов, что наступление РФ невозможно остановить и Киев должен согласиться на сделку.

Об этом в воскресенье, 21 сентября, пишет The New York Times, подчеркивая, что успехи Сил обороны в Сумской области «скромные», но имеют огромное значение для Украины.

При этом отмечается, что успешная украинская контратака в Сумской области, граничащей с Россией — редкий случай на поле боя, где доминируют силы Кремля. По данным DeepState, с мая Россия ежемесячно захватывает от 170 до 215 квадратных миль территории, пишет NYT. Однако наступление РФ в Сумской области настолько застопорилось, что она перебрасывает войска с этого участка фронта на другие направления. В том числе, в Донецкую область, где оккупанты пытаются окружить несколько ключевых городов.

Продвижение ВСУ на Сумщине опирается на такие привычные тактические приемы, как постоянные удары БпЛА и атаки малых пехотных групп. Достижения на этом участке фронта имеют дополнительный вес, поскольку могут ослабить позиции России на потенциальных переговорах, отмечает NYT. Авторы публикации напоминают, что Москва предложила обменять оккупированные в Сумской области земли на территории, которые она пытается завоевать в Донецкой области. Президент США Дональд Трамп поддержал идею такого крайне неравноценного «обмена территориями».

Максим Скрипченко, президент Центра трансатлантического диалога, указал в комментарии изданию, что, зачем Украине «обмениваться территориями, если мы можем их вернуть».

В публикации также приводятся слова старшего лейтенанта Анвара, командира батальона 225-го полка, который был срочно переброшен на Сумщину, чтобы остановить наступление оккупантов. Он сообщил, что его подразделение использовало ту же тактику, которую враг применил для вытеснения украинских войск из Курской области РФ. Сначала это непрерывные атаки БпЛА по дорогам и транспорту, чтобы перерезать пути снабжения. В момент, когда противник был истощен и остался без продовольствия, в атаку пошла пехота.

Крупные механизированные атаки уже в прошлом.

Солдаты теперь атакуют парами, рассказал NYT Игорь, командир батальона 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. По его словам, бойцы «осторожно и тихо» продвигаются на несколько десятков метров, выкапывают небольшой блиндаж, открывают огонь по врагу и снова двигаются. Продовольствие и вода сбрасываются с дронов.

По словам солдат 225-го отдельного штурмового полка, выживание на поле боя, где каждое движение отслеживается БпЛА, сводится к тому, чтобы вырыть окоп и затаиться. «Чем глубже копаешь, тем безопаснее», — пояснил NYT сержант с позывным Пальма.

Однако российские оккупанты используют управляемые бомбы, несущие сотни килограммов взрывчатки. Они уничтожают даже подземные бункеры.

26 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что, по итогам мая-июня, волна попыток «летнего наступления» врага с территории РФ захлебывается. Продвижение российских войск в приграничные Сумщины по состоянию на текущую неделю остановлено, линия боевого столкновения — стабилизированная, сообщал главнокомандующий.

24 августа в DeepState сообщили, что Силы обороны Украины успешно остановили наступление российских войск в районе Андреевки Сумской области.

12 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана украинскими силами.

17 сентября украинский президент сообщил, что РФ отказалась от Сумского направления после больших потерь.

«На сегодня они [оккупанты] отказались от этого направления [Сумского] и перебросили свои средства и личный состав на другое направление. Я считаю, что там они понесли еще большие потери, которые мы скажем в течение я думаю, двух ближайших суток», — сказал Зеленский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com