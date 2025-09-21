Мобильные операторы вводят изменения 21.09.2025, 16:34

2,240

Новшества касаются в том числе тарифов на некоторые услуги.

У мобильных операторов — очередные изменения. Новшества касаются в том числе тарифов на некоторые услуги. «Зеркало» рассказывает подробности.

Мобильный оператор life:) предупредил клиентов, что с 16 сентября на его сайте временно недоступно пополнения счета. Мы проводим технические работы. Как только они будут завершены — обязательно сообщим об этом дополнительно", — сообщает компания и уточняет, что счет также можно пополнить через мобильное приложение «Мой life:)», через сервис «Оплати», в ЕРИП, а также с помощью услуги «автооплата».

У этого оператора также новое доменное имя — life.by.

Также life:) с 30 сентября изменит стоимость услуги «Бизнес передача данных 15» для корпоративных клиентов — 0,6 рубля в месяц. Она включает 15 Мб интернета, а таже 50 смс внутри страны.

МТС предлагает сэкономить на домашнем интернете. «Все новые пользователи, которые до конца ноября подключатся к линейке „Тарифище“, получат скидку до 40% на абонентскую плату и до 60% — на дополнительные опции. Пользоваться спецусловиями можно будет 1,5 года», — сообщает компания. Так, домашний интернет до 100 Мбит/с обойдется в 15 рублей в месяц, а до 200 Мбит/с — в 25 рублей.

Оператор A1 объявил, что онлайн-кинотеатр VOKA запускает эксклюзивную подписку от популярной стриминговой платформы viju. «Это сотрудничество двух крупных сервисов откроет белорусским зрителям доступ к 15 тематическим телеканалам и обширному каталогу фильмов, сериалов и мультфильмов», — уточняет компания.

