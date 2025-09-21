закрыть
Нападающий «Баварии» Кейн установил уникальный рекорд Бундеслиги

Он стал первым футболистом в истории чемпионата Германии, реализовавшим все свои первые 17 пенальти.

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн стал первым футболистом в истории, который реализовал все свои первые 17 пенальти в Бундеслиге, сообщает статистический портал Opta.

В субботу, 20 сентября, Кейн оформил хет-трик в матче 4-го тура Бундеслиги с «Хоффенхаймом» (4:1). Два мяча англичанин забил с пенальти. Таким образом, форвард довел свою серию до 17 забитых 11-метровых ударов в чемпионате Германии.

В минувшем сезоне нападающий «Баварии» сыграл 51 матч во всех соревнованиях, где забил 41 гол и сделал 14 ассистов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

