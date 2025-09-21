закрыть
В Пуховичском районе «покупатель» ушел из магазина с выручкой

1
  • 21.09.2025, 17:18
Что было дальше.

В деревне Залог Пятилетки Пуховичского района случилось ЧП. Мужчина пришел в магазин, однако, вместо того, чтобы, как все, закупиться и уйти, украл деньги из кассы и убежал. Правда, долго скрываться у него не получилось. Об этом со ссылкой на патрульно-постовую службу милиции Пуховичского РОВД сообщает сайт gorka.by.

Когда мужчина скрылся с деньгами, продавец обратилась к сотрудникам патрульно-постовой службы, которые в это время находились в их деревне. Она объяснила, что мужчина зашел за прилавок, оттолкнул ее, забрал деньги и, прихватив коробку сигарет, скрылся.

Милиционеры установили приметы подозреваемого, а также в каком направлении он убегал, и направились на поиски. Вскоре его местонахождение было установлено. Мужчина пытался затеряться в лесу, но это ему не удалось.

Грабитель был задержан. Им оказался 36-летний местный житель, ранее судимый. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 206 УК (Грабеж). Мужчине может грозить от штрафа до лишения свободы на срок от двух до шести лет.

