Банки Беларуси вводят новшества по кредитам 21.09.2025, 17:46

Подробности.

У банков появились новшества по кредитам. К примеру, «Альфа-Банк» повысил предельную сумму по займам «100 дней» и «Красная карта 2.0» — с 3 до 5 тысяч рублей, пишет Myfin.by.

У «Приорбанка» максимальная сумма по займу «Кредитная карточка» выросла с 45 до 55 тысяч рублей. В то же время по кредиту «Онлайн-кредит Проще.net» максимальная сумма уменьшилась с 75 до 25 тысяч рублей.

У «Статусбанк» максимальная сумма по кредиту «Быстрые покупки BY» увеличилась с 10 до 15 тысяч рублей.

У «Белинвестбанка» ставка по кредиту «На финансирование недвижимости» сократилась на 1,38 процентного пункта — до 15,5% годовых. Это затронуло займы на строительство.

