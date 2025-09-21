Трамп: США помогут защитить Польшу и страны Балтии, если Россия продолжит эскалацию

Трамп: США помогут защитить Польшу и страны Балтии, если Россия продолжит эскалацию5
- 21.09.2025, 17:48
- 1,334
Президент США заявил, что ему «не нравится» нарушение российскими истребителями воздушного пространства Эстонии.
Соединенные Штаты помогут защитить Польшу в том случае, если Россия решится на усиление эскалации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа для СМИ.
Журналисты задали Трампу вопрос, будут ли США защищать Польшу и страны Балтии (Латвию, Литву и Эстонию), если российский диктатор Владимир Путин продолжит эскалацию.
«Я сделаю это», - заявил американский президент.
Также, комментируя недавний инцидент с нарушением российскими истребителями воздушного пространства Эстонии, Трамп в очередной раз заявил «Нам это не нравится».