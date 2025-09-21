закрыть
21 сентября 2025, воскресенье, 18:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп: США помогут защитить Польшу и страны Балтии, если Россия продолжит эскалацию

5
  • 21.09.2025, 17:48
  • 1,334
Трамп: США помогут защитить Польшу и страны Балтии, если Россия продолжит эскалацию

Президент США заявил, что ему «не нравится» нарушение российскими истребителями воздушного пространства Эстонии.

Соединенные Штаты помогут защитить Польшу в том случае, если Россия решится на усиление эскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа для СМИ.

Журналисты задали Трампу вопрос, будут ли США защищать Польшу и страны Балтии (Латвию, Литву и Эстонию), если российский диктатор Владимир Путин продолжит эскалацию.

«Я сделаю это», - заявил американский президент.

Также, комментируя недавний инцидент с нарушением российскими истребителями воздушного пространства Эстонии, Трамп в очередной раз заявил «Нам это не нравится».

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин