Трамп: США помогут защитить Польшу и страны Балтии, если Россия продолжит эскалацию

Президент США заявил, что ему «не нравится» нарушение российскими истребителями воздушного пространства Эстонии.

Соединенные Штаты помогут защитить Польшу в том случае, если Россия решится на усиление эскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа для СМИ.

Журналисты задали Трампу вопрос, будут ли США защищать Польшу и страны Балтии (Латвию, Литву и Эстонию), если российский диктатор Владимир Путин продолжит эскалацию.

«Я сделаю это», - заявил американский президент.

Также, комментируя недавний инцидент с нарушением российскими истребителями воздушного пространства Эстонии, Трамп в очередной раз заявил «Нам это не нравится».

