Forbes: У Украины появились сильные «карты» 21.09.2025, 18:22

Они могут вынудить Россию сесть за стол переговоров.

Украина усиливает обстрелы нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) России, что может оказать значительное влияние на переговорные позиции относительно завершения войны. Такое мнение выразил 20 сентября автор издания Forbes американский эксперт Викрам Миттал.

Он отметил, что когда переговоры о мире между Россией и Украиной зашли в нынешнем году в тупик, некоторые (например, президент США Дональд Трамп) говорили, что у Киева нет сильных «карт», но с тех пор «Украина укрепила свои позиции» с помощью серии успешных ударов дронами по российским НПЗ, и это подорвало один из важнейших источников дохода страны-агрессора.

В материале обращается внимание, что РФ вкладывает в войну против Украины (наступление «на земле» и удары беспилотниками стратегического значения) все больше ресурсов, но результатов добивается минимальных – понесла тяжелые потери, не захватив ни одного крупного украинского города.

В то же время скоординированные атаки дроновых атак украинской армии на российские НПЗ, пишет Forbes, только в августе привели к остановке 17 процентов нефтеперерабатывающих мощностей России. В сентябре удары по НПЗ в РФ продолжились.

Удары по нефтеперерабатывающей отрасли страны-агрессора привела к проблемам с экономикой РФ, в частности спровоцировали дефицит бензина и – как следствие – его подорожание.

По данным Forbes, у Москвы также возникли сложности с экспортом нефти из-за нестабильности ее поставок – это побуждает международных потребителей обращаться к другим источникам нефти, что «еще больше ослабляет российскую экономику».

Кроме того, пишет издание, на ремонт и защиту НПЗ российским властям приходится перенаправлять финансовые ресурсы, которые могли быть направлены военным.

Издание отдельно упоминает дроны «Лютый», которые производятся в Украине и не требуют разрешения Запада на их использование в глубине территории РФ. Эти БПЛА имеют дальность полета более 2000 км при значительной грузоподъемности, оснащены недорогими чипами искусственного интеллекта и умеют распознавать цели, точно поражая их даже в условиях помех.

Миттал признал, что украинские инженеры, создающие дроны, опережают российских инженеров, которые отвечают за технологии борьбы с беспилотниками, и если это преимущество сохраниться, Украина сохранит способность поражать цели в глубине России.

Подводя итоги, Forbes пишет, что сложившаяся ситуация, вероятно, вынудит российское руководство вернуться за стол переговоров «из-за растущего внутреннего недовольства и международного давления».

Если же Украина сможет продолжать подрывать «военную мощь и экономическую устойчивость» России, Киев выйдет на эти переговоры с сильными «картами».

