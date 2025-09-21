закрыть
21 сентября 2025, воскресенье, 18:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Гильдия режиссеров Америки избрала нового президента

  • 21.09.2025, 18:29
Гильдия режиссеров Америки избрала нового президента

Место занял один из самых разносторонних и успешных режиссеров в мире кино.

Гильдия режиссеров Америки избрала нового президента, пишет Variety.

Управление сменилось в преддверии переговоров о новом коллективном соглашении, которое регулирует условия труда и оплату членов союза.

Лесли Линку Глаттер, которая была президентом два срока с 2021 года, сменил один из самых успешных режиссеров поколения Кристофер Нолан.

«Быть избранным президентом Гильдии режиссеров Америки – одна из величайших почестей в моей карьере. Наша отрасль переживает колоссальные перемены, и я благодарю членов Гильдии за то, что они доверили мне эту ответственность. Я также хочу поблагодарить президента Глаттер за ее руководство в течение последних четырех лет», – сказал режиссер.

Избрание Нолана – редкий пример того, как высококлассный специалист возглавил профсоюз на пике профессиональной карьеры. Он зарекомендовал себя как один из самых разносторонних и успешных режиссеров в мире кино, работая над самыми разными проектами: от «Темного рыцаря» до «Начала» и «Оппенгеймера». За последний фильм режиссер получил два «Оскара».

Следующим крупным проектом Нолана на большом экране станет «Одиссея» – эпическая приключенческая история, выход которой запланирован на июль 2026-го.

Сегодня в Гильдии состоят около 20 тысяч человек, включая не только постановщиков, но и менеджеров съемочных групп, ассистентов режиссеров и другой административный персонал.

Организация выполняет функции профсоюза, защищающего права работников перед студиями и стриминговыми сервисами.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин