Гильдия режиссеров Америки избрала нового президента 21.09.2025, 18:29

Место занял один из самых разносторонних и успешных режиссеров в мире кино.

Гильдия режиссеров Америки избрала нового президента, пишет Variety.

Управление сменилось в преддверии переговоров о новом коллективном соглашении, которое регулирует условия труда и оплату членов союза.

Лесли Линку Глаттер, которая была президентом два срока с 2021 года, сменил один из самых успешных режиссеров поколения Кристофер Нолан.

«Быть избранным президентом Гильдии режиссеров Америки – одна из величайших почестей в моей карьере. Наша отрасль переживает колоссальные перемены, и я благодарю членов Гильдии за то, что они доверили мне эту ответственность. Я также хочу поблагодарить президента Глаттер за ее руководство в течение последних четырех лет», – сказал режиссер.

Избрание Нолана – редкий пример того, как высококлассный специалист возглавил профсоюз на пике профессиональной карьеры. Он зарекомендовал себя как один из самых разносторонних и успешных режиссеров в мире кино, работая над самыми разными проектами: от «Темного рыцаря» до «Начала» и «Оппенгеймера». За последний фильм режиссер получил два «Оскара».

Следующим крупным проектом Нолана на большом экране станет «Одиссея» – эпическая приключенческая история, выход которой запланирован на июль 2026-го.

Сегодня в Гильдии состоят около 20 тысяч человек, включая не только постановщиков, но и менеджеров съемочных групп, ассистентов режиссеров и другой административный персонал.

Организация выполняет функции профсоюза, защищающего права работников перед студиями и стриминговыми сервисами.

