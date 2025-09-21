закрыть
В Германии призвали сбивать российские истребители, нарушающие воздушное пространство стран НАТО

3
  • 21.09.2025, 18:41
В Германии призвали сбивать российские истребители, нарушающие воздушное пространство стран НАТО

Ранее с подобными призывами выступили Литва и Чехия.

Спикер Христианско-демократического союза в Бундестаге по вопросам внешней политики Юрген Хардт призвал к жестким мерам в случае появления российских истребителей над территориями стран НАТО, вплоть до их уничтожения. В интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland он прокомментировал инцидент, произошедший 20 сентября, когда три истребителя МиГ-31 находились в воздушном пространстве Эстонии около 12 минут.

«Только четкий сигнал России о том, что любое военное нарушение границы будет встречено военными мерами. Вплоть до сбития российских истребителей над территорией НАТО», — заявил Хардт.

Эстония в связи с этим инцидентом активировала статью 4 Устава НАТО и запросила консультации с союзниками по вопросам угрозы безопасности. Статья 4 предусматривает консультации между членами альянса в случае, когда один из них считает, что его территориальная целостность, политическая независимость или безопасность находятся под угрозой.

Аналогичные призывы ранее прозвучали и от других европейских политиков. Глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене, комментируя нарушение, заявила о необходимости сбивать цели, нарушающие воздушное пространство НАТО, напомнив при этом о прецеденте со сбитием российского Су-24 турецкими военными в 2015 году. «Граница НАТО на северо-востоке подвергается испытаниям не просто так. Нам нужно быть серьезными», — сказала она, отметив, что это «немного пищи для размышлений» в контексте недавних инцидентов.

Президент Чехии Петр Павел также высказался за жесткий ответ на нарушения: по его словам, сбитие самолета, вторгшегося в воздушное пространство НАТО, — «адекватный» шаг, который заставит Москву понять, что она совершила ошибку и перешагнула границу дозволенного. «К сожалению, это вопрос балансирования на грани конфликта, но просто нельзя отступать перед лицом зла. Россия будет вести себя так, как мы ей позволяем», — сказал Павел.

