21 сентября 2025, воскресенье, 20:32
Сирия определилась с новой датой первых после свержения Асада выборов

  • 21.09.2025, 20:02
Парламентские выборы пройдут в октябре.

В Сирии перенесли проведения в Народный совет (парламент). Они были запланированы на сентябрь, но теперь пройдут в октябре.

Об этом сообщает SANA.

«Голосование за членов Народного собрания (парламента - ред.) состоится 5 октября 2025 года во всех избирательных округах», - объявил Высший комитет по выборам в Народное собрание Сирии.

Также в субботу комитет продлил срок подачи апелляций в отношении членов избирательных органов до конца воскресенья, 21 сентября.

Напомним, что изначально голосование было запланировано на 15-20 сентября. Однако на этой неделе в избирательной комиссии заявили, что сроки проведения выборов перенесут.

Проблема заключалась в логистических причинах. В частности, отсутствие достоверных записей актов гражданского состояния из-за боевых действий, которые были в стране, а также перемещение населения.

Ожидается, что по результатам голосования в коллегиях выборщиков будут избраны 140 депутатов, тогда как еще 70 назначит на переходный период президент Сирии Ахмед аш-Шараа.

Полномочия временного парламента рассчитаны на 30 месяцев с возможностью продления. Этот орган будет выполнять роль законодательной власти до утверждения постоянной конституции и организации новых выборов.

Отметим, что Народный совет Сирии был распущен 29 января по указу временного правительства.

