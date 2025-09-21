закрыть
21 сентября 2025, воскресенье, 20:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минчанка придумала схему, как воровать деньги, чтобы никто не заметил

  • 21.09.2025, 20:09
  • 1,642
Минчанка придумала схему, как воровать деньги, чтобы никто не заметил

Схема работала больше года, но произошел сбой.

В Минске на рассмотрение в суд направили уголовное дело в отношении 34-летней женщины, которую обвиняют в воровстве денег у родственницы. Об этом пишет госагентство «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру Фрунзенского района столицы.

Обвиняемая проживала с сожителем и его матерью в одной квартире на улице М. Лынькова. Ее подозревают в том, что с января 2024 года по апрель 2025-го она неоднократно похищала у пожилой женщины доллары, которые та хранила в чемодане в своей комнате. Деньги обвиняемая обнаружила случайно во время уборки в квартире. Чтобы пенсионерка не заметила пропажу сбережений, злоумышленница подменяла их сувенирными купюрами, а после обменивала валюту и тратила на ставки в онлайн-казино.

Всего было похищено 10 тыс. долларов, которые пенсионерка собирала на покупку квартиры внуку. Подлог вскрылся, когда ни о чем не подозревавшая свекровь отнесла свои накопления в банк, чтобы положить на депозит. Она была шокирована, узнав, что все купюры сувенирные.

Против укравшей деньги женщины возбудили уголовное дело.

— Обвиняемая трудоустроена контролером-кассиром в магазине, ранее к уголовной ответственности не привлекалась, — прокомментировал заместитель прокурора Фрунзенского района столицы Андрей Сербун. — Ей предъявлено обвинение в повторном тайном похищении имущества (краже), в крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 205 УК. Вину гражданка полностью признала, причиненный потерпевшей ущерб не возместила. Согласно заключению экспертов, обвиняемая страдает игровой зависимостью.

В отношении женщины применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин