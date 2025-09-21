Минчанка придумала схему, как воровать деньги, чтобы никто не заметил 21.09.2025, 20:09

1,642

Схема работала больше года, но произошел сбой.

В Минске на рассмотрение в суд направили уголовное дело в отношении 34-летней женщины, которую обвиняют в воровстве денег у родственницы. Об этом пишет госагентство «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру Фрунзенского района столицы.

Обвиняемая проживала с сожителем и его матерью в одной квартире на улице М. Лынькова. Ее подозревают в том, что с января 2024 года по апрель 2025-го она неоднократно похищала у пожилой женщины доллары, которые та хранила в чемодане в своей комнате. Деньги обвиняемая обнаружила случайно во время уборки в квартире. Чтобы пенсионерка не заметила пропажу сбережений, злоумышленница подменяла их сувенирными купюрами, а после обменивала валюту и тратила на ставки в онлайн-казино.

Всего было похищено 10 тыс. долларов, которые пенсионерка собирала на покупку квартиры внуку. Подлог вскрылся, когда ни о чем не подозревавшая свекровь отнесла свои накопления в банк, чтобы положить на депозит. Она была шокирована, узнав, что все купюры сувенирные.

Против укравшей деньги женщины возбудили уголовное дело.

— Обвиняемая трудоустроена контролером-кассиром в магазине, ранее к уголовной ответственности не привлекалась, — прокомментировал заместитель прокурора Фрунзенского района столицы Андрей Сербун. — Ей предъявлено обвинение в повторном тайном похищении имущества (краже), в крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 205 УК. Вину гражданка полностью признала, причиненный потерпевшей ущерб не возместила. Согласно заключению экспертов, обвиняемая страдает игровой зависимостью.

В отношении женщины применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

