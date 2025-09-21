закрыть
В Китае в институт поступил робот-гуманоид

  • 21.09.2025, 20:27
В Китае в институт поступил робот-гуманоид

Видео.

В докторантуру Шанхайского театрального института (ШТИ) в Китае приняли в качестве студента робота гуманоидного тира «Сюэба 01» (Xueba 01, «Отличник 01»). Об этом 21 сентября сообщает «Синьхуа».

Первый робот-студент четыре года будет учиться на факультете сценических искусств, его специальность будет – «дизайн цифровых представлений», отмечает агентство. «Сюэба 01», в частности изучит базовые движения, комплексы упражнений и технику исполнения традиционных китайских опер.

Робота «Синьхуа» описало так: ростом 1,75 метра и весом 32 кг, одетый в голубую рубашку с коротким рукавом.

Один из научных руководителей проекта «Сюэба 01» Ли Цинду (он исполнительный директор Института машинного интеллекта Шанхайского политехнического университета) объяснил, что «Сюэба 01» – оптимизированная версия робота «Синчжэ №2», который занял в нынешнем году третье место в пекинском полумарафоне с участием человекоподобных роботов.

«Сюэба 01» может «исполнять» партии из Хэнаньской, Шанхайской и Пекинской опер, но его движениям по-прежнему не хватает плавности и эстетической привлекательности. Нам нужно научить его учиться у профессиональных исполнителей», – объяснил он необходимость обучения на докторантуре.

По словам Ли Цинду, «Сюэба 01» имеет биомиметическую структуру сухожилий и технологию реалистического лица с более чем сотней «человекоподобных выражений», робот способен выполнять «тонкие движения», взаимодействовать в режиме реального времени, а также «гибко регулировать свой рост и внешний вид».

Непрерывно работать робот может в течение шести часов, пишет агентство.

