В Китае в институт поступил робот-гуманоид 21.09.2025, 20:27

Видео.

В докторантуру Шанхайского театрального института (ШТИ) в Китае приняли в качестве студента робота гуманоидного тира «Сюэба 01» (Xueba 01, «Отличник 01»). Об этом 21 сентября сообщает «Синьхуа».

Первый робот-студент четыре года будет учиться на факультете сценических искусств, его специальность будет – «дизайн цифровых представлений», отмечает агентство. «Сюэба 01», в частности изучит базовые движения, комплексы упражнений и технику исполнения традиционных китайских опер.

Meet Xueba 01 -- China's first robot PhD student at Shanghai Theatre Academy! Studying digital performance design in the Department of Stage Design, it will spend the next 4 years mastering traditional Chinese opera movements, routines, and more. #FutureChina pic.twitter.com/zyPvq6pGcK — China Xinhua Sci-Tech (@XHscitech) September 21, 2025

Робота «Синьхуа» описало так: ростом 1,75 метра и весом 32 кг, одетый в голубую рубашку с коротким рукавом.

Один из научных руководителей проекта «Сюэба 01» Ли Цинду (он исполнительный директор Института машинного интеллекта Шанхайского политехнического университета) объяснил, что «Сюэба 01» – оптимизированная версия робота «Синчжэ №2», который занял в нынешнем году третье место в пекинском полумарафоне с участием человекоподобных роботов.

«Сюэба 01» может «исполнять» партии из Хэнаньской, Шанхайской и Пекинской опер, но его движениям по-прежнему не хватает плавности и эстетической привлекательности. Нам нужно научить его учиться у профессиональных исполнителей», – объяснил он необходимость обучения на докторантуре.

По словам Ли Цинду, «Сюэба 01» имеет биомиметическую структуру сухожилий и технологию реалистического лица с более чем сотней «человекоподобных выражений», робот способен выполнять «тонкие движения», взаимодействовать в режиме реального времени, а также «гибко регулировать свой рост и внешний вид».

Непрерывно работать робот может в течение шести часов, пишет агентство.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com