В Минске начался эксперимент по оценке состояния воздуха 21.09.2025, 21:01

Подробности.

Эксперимент с воздухом начался в Минске в рамках Недели мобильности. Подробности сообщает агентство «Минск-новости».

Так, в Минске в период проведения Недели мобильности, начиная с 2016 года, ежегодно проводится эксперимент по мониторингу загрязнения атмосферного воздуха. В рамках этого эксперимента, 21 и 22 сентября, замеряется концентрация основных загрязняющих веществ на улицах Якуба Коласа и Кульман, парке имени Горького и в «Парке камней». Анализ полученных данных показал, что за период проведения эксперимента концентрация диоксида азота, оксида углерода и формальдегида в столичном воздухе снизилась ориентировочно в 1,2-1,3 раза.

Основной источник загрязнения воздуха в Минске – автомобильный транспорт, на который приходится около 80% всех выбросов, в то время как на промышленные предприятия приходится оставшиеся 20%. При этом, город обладает хорошо развитой системой общественного транспорта. По данным станций автоматического мониторинга, в часы пик (с 7.00 до 9.00 и с 17.00 до 19.00) наблюдается повышение концентрации оксидов азота и углерода, что напрямую связано с увеличением интенсивности движения в эти периоды.

