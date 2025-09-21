закрыть
YouTube удалил канал «друга Лукашенко»

  • 21.09.2025, 21:22
  • 3,424
YouTube удалил канал «друга Лукашенко»

У диктатора было более 200 тысяч подписчиков.

В субботу вечером, 21 сентября, YouTube удалил канал диктатор Венесуэлы Николаса Мадуро. Причиной, вероятно, является обострение в отношениях с США.

Об этом сообщает Associated Press.

Как утверждает венесуэльский госканал Telesur, канал на YouTube был удален поздно вечером без каких-либо объяснений.

До того, как аккаунт Мадуро на YouTube стал недоступен, у него было более 200 тысяч подписчиков. Он использовался для публикации обращений президента Венесуэлы, а также отрывков из его еженедельного шоу на венесуэльском государственном телевидении.

На официальном сайте YouTube в правилах сказано, что платформа удаляет аккаунты, которые допускают «неоднократные нарушения правил сообщества», в том числе публикуют дезинформацию, высказывания, разжигающие ненависть, и контент, который «мешает демократическим процессам».

Компания Google, который является материнской компанией YouTube, пока не ответила на вопросы о предполагаемом удалении канала президента Венесуэлы. Однако AP отмечает, что это произошло на фоне растущей напряженности между странами.

