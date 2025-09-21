закрыть
Белорусы пожаловались на очереди к педиатру

  • 21.09.2025, 21:50
Белорусы пожаловались на очереди к педиатру

Чиновники заявили, что в ажиотаже виноваты сами пациенты.

Минчанка пожаловалась, что в поликлинике не хватает врачей. В одном из чатов столичной Лошицы раскритиковали педиатрическое отделение 37-й городской поликлиники. В ситуации решило разобраться агентство «Минск-Новости».

Как сообщает портал, обсуждение инициировала минчанка, которая заявила, что педиатров не хватает: 2-3 человека обслуживают все 12 участков. Следом подключились и другие жильцы: пожаловались на нехватку талонов и запись на несколько недель вперед.

«По состоянию на 19 сентября в указанном отделении работают шесть врачей-педиатров участковых, один из которых находится в отпуске», – рассказали агентству в комитете по здравоохранению Мингорисполкома.

На помощь медикам принимать несовершеннолетних направлен исполняющий обязанности заместителя главврача, а с понедельника заступят и два-врача интерна.

А в поликлинике заявили, что ажиотаж в отделении создают… сами жители микрорайона. По их словам, когда ребенка сопровождают оба родителя или бабушка с дедушкой, сразу складывается ощущение большой очереди.

По утверждению представителей учреждения, это особенно заметно по пятницам, когда многие стремятся закрыть больничные.

