Зеленский планирует почти два десятка встреч во время визита в США

Зеленский планирует почти два десятка встреч во время визита в США3
- 21.09.2025, 22:01
В том числе с Трампом.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время визита в США на Генеральную ассамблею ООН он планирует провести почти 20 международных встреч.
«Готовимся сейчас к очень напряженной неделе — неделе дипломатии. Многое можем сделать, если партнеры будут слышать нас и поддерживать предложения, которые реально приближают окончание войны. Будет неделя Генеральной Ассамблеи ООН — различные мероприятия, встречи. Уже в графике — почти два десятка встреч с лидерами разных стран, со всех частей мира — со всеми, кто давно поддерживает Украину и кто среди новых наших партнеров», — заявил Зеленский в видеообращении вечером 21 сентября.
Он также сообщил, что первые встречи запланированы на 22 сентября, а в течение недели среди прочих планируется встреча с президентом США Дональдом Трампом.
«Будет весомое событие по возвращению украинских детей, которые были похищены Россией, — саммит действительно глобальный по этому поводу. Важно, чтобы неделя добавила миру настроенности на сильные действия — без силы мир не будет царить», — добавил президент Украины.