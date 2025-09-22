Макрон: В ЕС работают над прекращением закупок энергоресурсов у России
- 22.09.2025, 5:59
Президент Франции обсуждал эту тему с главой Еврокомиссии.
Европейские государства предпринимают усилия, чтобы полностью прекратить импорт энергоресурсов — газа и нефти — из России, заявил в интервью CBS News президент Франции Эммануэль Макрон.
«Мы [Франция] сократили потребление нефти и газа более чем на 80%. И я могу вам сказать, потому что мы не пострадали больше всего как страна, потому что мы меньше зависели от нефти и газа, поступающих из России. Но нам нужно завершить эту работу», — ответил французский лидер на замечание журналиста о продолжающихся закупках российских энергоресурсов в Европе.
Макрон добавил, что обсуждал тему прекращения закупок нефти и газа у России и с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая «проделала большую работу со своими командами», чтобы прекратить закупки энергоносителей у России.