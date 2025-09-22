закрыть
«А Лукашенко не в курсе, откуда было нападение на эту асфальтированную дорогу?»

  • 22.09.2025, 7:34
«А Лукашенко не в курсе, откуда было нападение на эту асфальтированную дорогу?»

В деревне провели велопробег — но все внимание досталось дороге.

Добромысленский сельисполком (Ивацевичский район Брестской области) провел велопробег ко так называемому Дню народного единства. Шесть человек с красно-зелеными флагами проехались по дороге без асфальта.

«Спешиваемся, Петровна!» — комментирует за кадром акцию тот, кто снимал ее.

Но вдохновить других не получилось.

«Был же какой-то «идейный вдохновитель» этого «испанского стыда». Наверное, тот, кто скомандовал: «Спешиваемся, Петровна!»

Больше всего внимания привлекла дорога для велопробега.

«Хоть бы дорогу выбрали лучше для показухи».

«А Лукашенко не в курсе, откуда было нападение на эту асфальтированную дорогу?»

«Велопробег на фоне дороги — это что-то с чем-то».

