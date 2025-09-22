Что происходит с курсом доллара и куда он двинется дальше? 22.09.2025, 7:48

2,326

Прогноз по валютам.

После достаточно бурного начала сентября на беларусском валютном рынке обменные курсы иностранных валют возвращаются к привычным котировкам. За прошлую неделю курс доллара на торгах БВФБ снизился на -1,26% и пятничные торги закрылись на значении USD/BYN 3,0430. Каких курсов валют можно ждать в конце сентября, рассказал Myfin.by финансовый аналитик Михаил Грачев.

Волатильная неделя

В целом неделя на беларусском валютном рынке была достаточно волатильной, во вторник курс доллара снижался до USD/BYN 3,0360, в четверг возвращался к значению 3,0494. При этом объём торгов долларом на беларусской бирже за неделю один из самых маленьких в текущем году с 35,861 млн долларов США. При небольшом спросе и объеме сделок волатильность возрастает, так как буквально одна-две крупные сделки могут сформировать цену, которую не всегда правильно называть рыночной.

В это же время торги российским рублем на беларусском валютном рынке проходили более активно и за неделю курс рубля прибавил +0,35%. Хотя в тот же вторник 16 сентября курс рубля поднимался на БВФБ на +0,55%, но не удержался на максимуме и пятницу закрыл с курсом RUB/BYN 3,6369 за 100 российских рублей. Объем торгов при этом существенно выше среднего уровня с 19 584,430 млн рублей. Это почти в восемь раз больше объема торгов долларом США.

Поддержка доллара и рубля

В целом, мировой и внутренний финансовый рынок отработал новости Центробанков и постепенно входит в прогнозируемо стабильное состояние. Следующие решения регуляторов можно ждать во второй половине октября, и до этого времени существенные колебания курсов национальных валют маловероятны.

Напомним, что 12 сентября Банк России понизил ключевую ставку на 1 п.п. до 17,00%. А в среду, 17 сентября, ФРС США также снизила процентную ставку на 0,25 п.п. до 4,25%. Тем не менее, оба этих параметра находятся на достаточно высоких уровнях применимо к собственным экономикам, и это будет служить фактором поддержки российского рубля и доллара США.

Кроме этого, в Российской Федерации, несмотря на оживление спроса на доллары США и евро, приближающийся налоговый период будет формировать спрос на рублевую ликвидность. Пик налогов в сентябре приходится на 29 сентября и до этого времени ослабление курса рубля маловероятно.

Новостной фон текущей недели вполне умеренный и при отсутствии резких геополитических новостей рубль остается вблизи нижней границы ценового коридора.

Не можем не упомянуть очередной ценовой рывок золота до нового исторического максимума в 3744,0 USD/Oz в четверг, 17 сентября. Цена декабрьского фьючерса на COMEX стабильно идет вверх и в текущем году золото показывает третью в истории максимальную доходность в 38% с начала года. Пока что ни один иной финансовый актив из верхнего эшелона не достиг такого уровня и есть предположение, что это не предел. Президентство Дональда Трампа явно на пользу владельцам благородного металла.

Прогноз на неделю

С учетом сказанного на текущей неделе можно ожидать минимального снижения обменного курса доллара США на беларусском валютном рынке до USD/BYN 3,035. Курс российского рубля возможно немного подорожает.

