ГАИ предупредила о крупной проверке водителей автобусов и маршруток в Минске 1 22.09.2025, 7:59

На заметку водителям.

ГАИ предупредила о крупной проверке водителей автобусов и маршруток в Минске. Подробности обнародовали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В ведомстве подчеркнули, что в период с 22 по 23 сентября 2025 года в Минске будет проходить профилактическое мероприятие, которое направлено на обнаружение, а также на предупреждение нарушений законодательства, совершаемых перевозчиками пассажиров автобусами.

В ГАИ уточнили, что особое внимание инспекторов будет направлено на техническое состояние маршрутных транспортных средств, на соблюдение их водителями Правил дорожного движения. Кроме того, инспекторы будут проводить контроль за соблюдением водителями иных транспортных средств правил предоставления преимущества маршрутному транспорту, а также правомерностью их движения по полосам, которые предназначены для общественного транспорта.

«Дополнительно для реализации целей профилактического мероприятия будут применятся ресурсы республиканской системы мониторинга общественной безопасности», - обратили внимание в пресс-службе.

В ведомстве также подчеркнули, что при обнаружении нарушений к ответственности могут привлечь как водителей, так и должностных лиц, которые ответственны за допуск водителей или их транспортных средств к участию в дорожном движении.

