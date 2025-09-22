Вдова Чарли Кирка заявила, что простила убийцу мужа 22.09.2025, 8:06

1,416

Эрика Кирк

Фото: Getty Images

Эрика Кирк процитировала Евангелие на траурной церемонии.

Вдова убитого американского консервативного активиста Чарли Кирка Эрика на траурной церемонии, проходившей на стадионе State Farm в Аризоне, заявила, что простила человека, застрелившего ее мужа, сообщает CNN.

«Я прощаю его», — сказала женщина, после чего получила бурные овации от толпы.

Эрика Кирк также процитировала Евангелие: «Отец, прости им, ибо не ведают, что творят», которую Иисус Христос произнес на кресте, когда его распяли рядом с двумя разбойниками.

Как сообщает телеканал, после произнесенной фразы десятки тысяч людей на стадионе поднялись со своих мест.

Вдова убитого политика сказала, что миссией ее мужа было спасти молодых людей от бессмысленной жизни, «полной обиды, гнева и ненависти».

«Я прощаю его, потому что так сделал Христос. Ответ на ненависть — не ненависть», — заключила женщина.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, назвал убийцу Кирка «радикализованным, хладнокровным монстром», передает CNN. В убийстве сторонника Трампа обвиняется 22-летний Тайлер Робинсон.

Американский лидер выступил с речью вскоре после того, как вдова убитого Эрика Кирк заявила, что простила предполагаемого убийцу.

На церемонии прощания с Кирком Трамп побеседовал с американским предпринимателем Илоном Маском. Они сели рядом в президентской ложе.

На Кирка совершили покушение 10 сентября во время выступления в одном из университетов Юты. Политик получил огнестрельное ранение в шею, его госпитализировали в критическом состоянии. Позже он скончался. У него остались жена и двое детей.

О задержании подозреваемого в убийстве Кирка президент США объявил через два дня. Он отметил, что содействие в поимке оказал отец обвиняемого. Трамп также выразил надежду, что убийца будет приговорен к смертной казни. Такого приговора пообещал добиться прокурор округа Юта Джефф Грей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com