Белорусское дерби в Молдове: Кубарев против Скрипченко 22.09.2025, 8:09

1,126

Кому досталась победа?

В чемпионате Молдовы встретились команды из лидирующей группы - «Зимбру» и «Шериф». Во главе обеих стоят белорусы - Олег Кубарев и Вадим Скрипченко.

Победа досталась футболистам из столичного Кишенева. Они по разу отличились в каждом из таймов – 2:0.

Белорусы оставили свой след не только в руководстве игрой, но и непосредственно на поле. Дело в том, что победный гол у «Шерифа» целиком организовали легионеры. Тимофей Шарковский, еще совсем недавно выступавший за жодинское «Торпедо» ассистировал Денису Козловскому, начинавшему сезон в качестве игрока витебского «МЛ».

59-летний Кубарев, таким образом, нанес первое поражение 49-летнему Скрипченко на молдавском этапе тренерской карьеры. Напомним, экс-наставник «Динамо» в прошлом году был признан лучшим тренером Беларуси.

