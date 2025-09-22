Ким Чен Ын объявил о наличии у КНДР «секретного оружия» 22.09.2025, 8:28

1,590

Ким Чен Ын

Что известно.

В КНДР получили «секретное оружие» и достигли успехов в сфере оборонной науки, которая внесет большой вклад в увеличение боевого потенциала, заявил северокорейский диктатор Ким Чен Ын в ходе выступления на 13-й сессии Верховного народного собрания КНДР 14-го созыва, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Мы получили новое секретное оружие и добились значительного числа научно-исследовательских достижений в области оборонной науки, которые внесут существенный вклад в дальнейшее развитие наших военных возможностей», заявил Ким Чен Ын.

Северокорейский диктатор также напомнил о строительстве новых эсминцев, ставшем «первым важным шагом в становлении морской державы», а также о «безостановочном укреплении стратегических сил» и улучшении характеристик серийного вооружения.

В начале сентября в КНДР провели наземное испытание сопла ракетного двигателя большой тяги с использованием материала, армированного углеродными волокнами. За испытанием двигателя наблюдал северокорейский диктатор Ким Чен Ын.

Наземное испытание сопла двигателя стало девятым по счету и должно стать последним в процессе разработки.

О разработке в КНДР двигателя большой тяги, который будет использоваться в производстве межконтинентальных баллистических ракет (МБР), ЦТАК сообщило в начале сентября.

После ознакомления с результатом испытаний двигателя северокорейский диктатор обсудил со специалистами вопрос создания базы для серийного производства таких изделий.

В конце августа Ким Чен Ын подписал три новых плана по созданию мощности производства ракет, а также соответствующий проект оборонных расходов.

