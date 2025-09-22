Как меняется белорусский IT-рынок 22.09.2025, 8:31

Программисты с опытом больше не нужны.

В среде айтишников только и разговоров, что об искусственном интеллекте.

Представители рынка вспоминают, как совсем недавно любой продвинутый разработчик мог позволить себе посидеть без проекта в поисках нового, и ему продолжали платить зарплату.

Ситуация относительно быстро изменилась. Теперь даже очень опытные специалисты долго не находят себе применение. Их проще уволить.

Похоже, мяч сейчас на стороне работодателя. На фоне повысившейся конкуренции компании сокращают плюшки, предлагают забыть о повышениях и диктуют условия.

Эксперты не склонны констатировать упадок IT. Сегодняшнее положение дел они называют нормальным. Просто когда-то раздутый мыльный пузырь возвращается к обычному состоянию. Как любят говорить в корпусе управленцев, с учетом экономической целесообразности.

Первые звоночки

Весьма показательной выглядит индустрия мобильных игр. Геймдев набирал популярность во время коронавируса, когда все оставались дома. Но затем интерес начал падать.

Как следствие: исход или банкротства профильных компаний в Беларуси (Purple Games, Belka Games, Playgendary). Конечно, в том числе на фоне еще одного вызова – войны в Украине.

В кулуарах говорят, что не все переехавшие фирмы вытягивают условия существования на новом месте.

Сейчас что-то по-настоящему выстреливает не так часто, как раньше. А при острой конкуренции популярный продукт начинают копировать, снижая востребованность флагманской игры.

Производители при этом зачастую сосредоточены не на качестве, а на монетизации – факторе выживания.

Геймдев, конечно, не укатался в ноль. Разработчики продолжают работать в Беларуси, иногда выполняя двойной объем за те же деньги.

Cеньоров хотят заместить джунами и AI

Одно из наиболее знаковых направлений это, безусловно, аутсорс. И тут тоже представители отрасли начали замечать определенные тенденции.

Согласно официальной статистике, в IT-сфере Беларуси продолжают много увольнять. За семь месяцев 2025 года компании расстались уже почти с десятью тысячами человек. Это на четверть больше, чем за такой же период 2024-го.

Но, в отличие от показателей годичной давности, число нанятых более заметно превысило количество уволенных – почти на 10%.

Вопрос в том, является ли этот процесс перераспределением трудовых ресурсов. Или компании начали заодно омолаживать состав.

Один из источников Tochka.by поделился наблюдением: в его белорусской фирме в последнее время стали активно брать на работу новичков и зачастую – в регионах.

Это противоречит исследованиям, согласно которым за последние два года набор джунов сократился до рекордно минимальных значений, несмотря на экономическую выгоду – они обходятся дешевле.

Однако, возможно, у нанимателей далеко идущие планы. Еще один собеседник Tochka.by рассказал о недавнем выступлении венгра Балаша Фейеша, сменившего во главе EPAM ее основателя Аркадия Добкина.

Некогда президент по глобальному бизнесу и директор по доходам стал руководителем знаковой белорусской компании с сентября. И сейчас активно ездит по офисам разных стран, настраивая сотрудников на новый лад работы.

По словам одного из свидетелей такой встречи, Фейеш, по сути, подтвердил нацеленность IT-индустрии на джунов. Но не просто так. Акцент делается на том, что современные молодые люди уже сами учатся с помощью ИИ, поэтому изначально открыты к его освоению и внедрению.

То есть проще взять новых и научить с нуля, чем переучивать старых. За двух битых одного небитого берут.

Айтишников снова загоняют в офис

По словам собеседника, новый руководитель EPAM также обмолвился о желании вернуть людей в офис. Подобное требование, к слову, недавно разослали в Microsoft.

Топ-менеджеры объясняют это необходимостью формировать командный дух. Но сразу несколько представителей IT-сферы вспомнили, как раньше в компаниях говорили о преимуществах вынужденного (из-за пандемии) перехода на дистанционку.

Отмечали экономию средств на аренде и коммуналке, а также позитивные отзывы сотрудников, не тратящих время на дорогу туда-обратно.

«Какое может быть комьюнити, если все, с кем я работаю, разбросаны по всему миру? А в офисе я буду сидеть рядом с незнакомцами, отгородившимися от всего мира наушниками», – негодует один из собеседников. И выражает уверенность, что для заказчика неважно, каким образом создается продукт – в галстуке или тапочках.

Один из источников Tochka.by готов понять происходящее с точки зрения бизнеса – ничего личного. Он считает, что в кабинетах больших начальников уже давно многое решили и не говорят всего даже в рамках «внутряков».

Но это не отменяет возникающее чувство сожаления по поводу того, что IT-сфера стала менее человечной. Ведь именно этим, среди прочего, она и привлекала.

А нужны ли вообще айтишники?

Внедрение ИИ изначально обходится дороже. Просто в перспективе можно будет экономить, например, на автоматизации процесса. Но для запуска и сервисного обслуживания пока все равно нужны люди.

Сможет ли меньшее количество специалистов управлять сложными технологическими решениями? Некоторые участники рынка полагают, что в итоге условно более дорогостоящую работу за пятерых будут выполнять трое. Возможно, за чуть более высокую зарплату.

На рынке дискутируют на тему того, что искусственный интеллект пока не может мыслить критически, поэтому у человека все же есть преимущество.

Однако у представителей индустрии складывается впечатление, что уже сегодня компании хотят видеть в сотруднике человека-оркестра: разработчик должен разбираться в искусственном интеллекте и параллельно учиться всему остальному – быть не только кодером, но и бизнес-аналитиком, и маркетологом, и ресурсным менеджером.

Главные намеки, которые определили для себя собеседники Tochka.by: все, кто не прокачает себя в искусственном интеллекте, в ближайшие годы останутся без работы.

«Возможно, это справедливый посыл. Пока ты не прочитаешь, как очередного (даже не особо известного) футболиста купили за несколько десятков миллионов долларов. Никого из спортсменов не пугают перспективами остаться без работы. Хотя они не производят никакого интеллектуального продукта. А тут люди, разрабатывающие ИИ, рискуют быть ими же заменены», – резюмирует один из участников рынка.

Как давно предупреждал основатель Microsoft Билл Гейтс: «Мир несправедлив, смиритесь с этим».

Кто платит деньги – тот заказывает музыку. И выбор прост: искать компромиссы либо другое место работы.

