22 сентября 2025, понедельник, 9:02
Глава Генштаба оценил физическую подготовку белорусских призывников

  • 22.09.2025, 8:33
Глава Генштаба оценил физическую подготовку белорусских призывников

Этот показатель оставляет «желать лучшего».

Глава Генерального штаба Вооруженных Сил Павел Муравейко в эфире телеканала СТВ оценил физическую подготовку белорусских призывников.

Муравейко уточнил, что на сегодняшний день глобальных стратегических, а также оперативных проблем нет. Он заметил, что имеются тактические вопросы, которые необходимо решать.

Глава Генштаба сообщил и про физическую подготовку белорусских призывников. По его словам, этот показатель оставляет «желать лучшего». Как и огневая подготовка, тех, кто приходит служить.

– Но мы новое поколение. Я в очках – значит, надо подстраиваться, как стрелять в очках. Точно так же и вот этих молодых солдат надо учить этому, - акцентировал внимание глава Генштаба Беларуси.

По его словам, белорусских призывников нужно учить, как будут вестись боевые действия, когда работают различные рода войск, специальные войска, как применяются одновременно артиллерия и авиация, работает РЭБ, летают беспилотники.

– Вот для этого проводятся учения, чтобы, объединив это все в одно единое целое, на едином замысле и фоне, организовать взаимодействие и посмотреть, как работает система в целом, - пояснил Павел Муравейко.

