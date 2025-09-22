Моди призвал индийцев к бойкоту иностранных товаров
- 22.09.2025, 8:42
Из-за пошлин Трампа.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди обратился к гражданам с призывом отказаться от продукции иностранного производства и перейти на товары местного производства. Это заявление прозвучало на фоне ухудшения торговых отношений с США.
Об этом сообщает Reuters.
После того как президент США Дональд Трамп ввел 50% пошлины на импорт индийских товаров, Моди стал активно продвигать концепцию «Swadeshi» - использование продукции, произведенной в Индии.
Его сторонники начали кампанию по бойкоту американских брендов, включая McDonald's, Pepsi и Apple, которые остаются крайне популярными в стране.
«Множество товаров, которые мы используем ежедневно, иностранного производства, и мы даже не знаем об этом... нам придется от них избавиться», - сказал Моди в обращении к нации. «Мы должны покупать товары, произведенные в Индии», - добавил он, не называя конкретных стран.
Индия с населением 1,4 млрд человек является крупнейшим рынком для американских товаров, которые активно распространяются через Amazon и локальные сети. За последние годы влияние американских брендов усилилось даже в небольших городах.
Моди также обратился к владельцам магазинов с просьбой сосредоточиться на продаже индийских товаров, подчеркнув, что это ускорит экономический рост страны. В последние недели многие компании усилили продвижение локальной продукции.
В ближайшее время министр торговли Индии Пиюш Гоял планирует визит в Вашингтон для переговоров, которые должны помочь снизить напряженность в торговых отношениях.