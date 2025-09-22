Бойцы ГУР уничтожили два российских самолета-амфибии «Чайка» в Крыму
- 22.09.2025, 8:47
Также удалось поразить вертолет Ми-8.
На территории временно оккупированного Крыма спецподразделение Главного управления разведки Минобороны Украины «Призраки» уничтожило два российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 «Чайка». Это первый случай поражения таких самолетов в мировой практике.
Как отметили в ГУР, событие произошло 21 сентября.
По данным ведомства, Бе-12 «Чайка» оснащены дорогостоящими системами для обнаружения и борьбы с подводными лодками, что делает их важным элементом российских морских операций.
Кроме двух самолетов-амфибий, во время того же налета украинские разведчики поразили еще один многоцелевой вертолет российских войск Ми-8.