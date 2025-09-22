В Краснодарском крае РФ ракета попала в жилой дом
- 22.09.2025, 9:27
«Панцирь» ударил по своим.
В ночь на 22 сентября в РФ прогремели взрывы. Беспилотники атаковали Краснодарский край.
Как пишет российский Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей, фрагменты БПЛА упали на территории трех частных домовладений в Славянске-на-Кубани.
«Повреждены фасады и крыши домов, выбило стекла в окнах. Также из-за падения обломков произошло возгорание травы в промзоне. Во всех случаях пострадавших нет, на местах работают экстренные и оперативные службы», — сообщил региональный оперштаб.
Также Astra пишет, что разгонный блок от российской ракеты ракетного комплекса «Панцирь-С1» попал в жилой дом в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае.
Местные СМИ утверждают, что на фото якобы запечатлен украинский «дрон-ракета».
Также сообщается, что в станице Стародеревянковской Каневского района Краснодарского края из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на электроподстанции.
«Пострадавших нет. На месте работают экстренные и оперативные службы», — сообщил оперштаб региона.