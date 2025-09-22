закрыть
В Дрогичине пенсионерка отравилась грибами

  • 22.09.2025, 9:31
В Дрогичине пенсионерка отравилась грибами

Она думала, что на участке растут «шампиньоны».

Жительница Дрогичинского района умерла из-за отравления грибами, сообщили в Госкомитете судебных экспертиз (ГКСЭ).

75-летняя женщина экстренно поступила в больницу с признаками отравления. Спасти ее не удалось.

Во время осмотра по месту жительства умершей на ее приусадебном участке нашли грибы, похожие на ядовитую поганку.

«Как пояснил супруг пенсионерки, женщина сказала, что нашла на участке шампиньоны, после чего срезала несколько штук и приготовила для себя», — сообщили в ГКСЭ.

Эксперты выяснили, смерть пенсионерки наступила от острого отравления ядом.

«Употребление в пищу неизвестных видов грибов может иметь летальные последствия. В случае обнаружения признаков отравления, до приезда медицинских работников, нужно промыть желудок большим количеством питьевой воды и принять сорбенты», - напомнили в ГКСЭ.

