«Обещали деньги, а бросили в бой» 22.09.2025, 9:34

Оккупанты жалуются на «мясные штурмы» под Покровском.

Российские солдаты жалуются, что командование бросает их на «мясные штурмы» на Покровском направлении.

Видео опубликовал Telegram-канал Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

В частности, российский солдат, который родом из Иркутска, показал на видео тела своих товарищей. Он утверждает, что находится под Покровском, а также то, что командование их отправляло «на мясо».

«Это еще одно свидетельство пренебрежения командования РФ к жизни своих подчиненных. Им обещают большие деньги на контракте и человеческое отношение, зато деньги не выплачивают, а сразу отправляют в бой. Без техники, без помощи, без поддержки, в «мясной штурм», - рассказали в ДШВ.

