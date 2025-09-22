Лукашенко должен быть раздосадован 4 22.09.2025, 9:49

4,798

Что показал эксперимент c назначением на высокие посты «мощного управленца» из МВД.

На прошлой неделе Сергея Хоменко освободили от поста зампредседателя «cовета республики» по его «личной инициативе». Александр Лукашенко должен быть раздосадован: чиновника из бывшего силовика, похоже, не получилось.

В 2021-м году у сотрудников Минюста полезли глаза на лоб, когда Александр Лукашенко решил назначить его главой Сергея Хоменко, человека без высшего юридического образования. Уже по лицу силовика было понятно, что на улице времена, когда «не до законов», пишет «Солидарность».

Признав, что это «шаг неординарный», правитель объяснил свое решение тем, что в Минюсте хватает квалифицированных специалистов, зато генерал внутренних войск Хоменко – «мощный управленец и организатор», к тому же из числа «патриотов» и «преданных стране».

Так бывший замминистра МВД стал министром юстиции. Хотя знающие повадки Лукашенко люди не удивились: он мог Хоменко и министром культуры назначить.

Бывший силовик в Минюсте старался как мог: при нем пачками лишали лицензий адвокатов, массово ликвидировали общественные организации, согласовывали репрессивные и абсурдные законы.

А еще Хоменко предложил ввести присягу для адвокатов и инициировал награждение сотрудников Минюста пистолетами.

Выдержать Хоменко в качестве министра юстиции система смогла только два с половиной года. Установив антирекорд на продолжительности работы на этом посту за последние 20 лет, «мощный управленец» был переброшен в Совет Республики – замом к Наталье Кочановой.

С учетом имиджа последней дуэт выглядел во всех смыслах «многообещающим». Если бы эти двое спелись, то дали бы джазу, какого вертикаль еще не видела.

Но у Хоменко на новом месте дела не пошли. С учетом имитационного характера Совета Республики (типа верхняя палата парламента) чуть ли ни главное, что от него требовалось – «работать языком».

Но рассмешив несколько раз журналистов госСМИ, косноязычный силовик, как показалось, обидчиво замолчал. Не оценила потенциал «мощного управленца», похоже, и Кочанова. Отставка Хоменко «по личной инициативе» сильно смахивает на увольнение с формулировкой «по собственному желанию».

Как говорит белорусская пословица, «свіння сабаку не таварыш».

Лукашенко может и хотел бы расставить на все руководящие посты силовиков – чтобы была «железная дисциплина». Но пока, как видим, такие кадры совсем не тянут, вызывая в системе отрыжку. «Копать отсюда и до обеда», – перебор даже для нынешней вертикали. Пока что.

