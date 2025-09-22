закрыть
22 сентября 2025, понедельник
Биржевая цена серебра превысила $44

  • 22.09.2025, 10:03
Биржевая цена серебра превысила $44

Впервые за 14 лет.

Биржевая цена серебра на нью-йоркской бирже Comex растет почти на 2,4%. Во время торгов показатель превысил $44 за тройскую унцию впервые с 23 августа 2011 года.

По состоянию на 9:40 по Минску цена декабрьского фьючерса на серебро на Comex растет на 2,35%, до $43,9 за унцию. Декабрьский фьючерс на золото поднялся в цене на 0,93%, до $3740,4 за унцию.

Цены на серебро растут с середины сентября. За первые шесть месяцев 2025 года серебро подорожало почти на 30%.

