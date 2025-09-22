Турция отменила дополнительные пошлины на товары из США 22.09.2025, 10:27

На фоне визита Эрдогана в Вашингтон.

Правительство Турции объявило об отмене дополнительных импортных пошлин на 33 категории товаров из США, которые действовали с 2018 года. Соответствующее решение опубликовано в официальном вестнике Resmi Gazete.

Отмена коснулась таких товаров, как алкогольные напитки, легковые автомобили, табачная продукция и косметика. Решение о снятии торговых пошлин принято на фоне визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США. Турецкий лидер примет участие в заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, а 25 сентября проведёт переговоры с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Ранее Эрдоган раскрыл тему планирующейся беседы с президентом США Дональдом Трампом. Он хочет обсудить с лидером Соединенных Штатов «жизненно важные» шаги по решению конфликта на Ближнем Востоке. Об этом он рассказал на брифинге. «Каждый шаг, предпринимаемый на Ближнем Востоке, жизненно важен для нас. Конечно, нам необходимо обсудить это с господином Трампом», — подчеркнул Эрдоган.

Первоначальные дополнительные пошлины были введены Анкарой в 2018 году в ответ на повышение США тарифов на импорт турецкой продукции во время первого срока президентства Трампа. Они коснулись ввоза автомобилей, алкогольных напитков и листового табака. Кроме того, новые меры затронули ввоз косметических средств и препаратов для ухода за кожей, бумаги, картона, риса, орехов, целлюлозной ваты, угля и древесных отходов из США.

В 2018 году Вашингтон пересмотрел участие Турции в программе по льготному импорту товаров из развивающихся стран в США. Поводом стали введенные Турцией тарифы на поставки товаров из США. Они затронули импорт в объеме $1,78 млрд. Известно, что в 2017 году США импортировали из Турции товаров на $1,66 млрд в рамках программы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com