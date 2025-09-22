«Не можем попасть в Беларусь» 22.09.2025, 10:30

иллюстративное фото

Автобусы с людьми часами не могут пересечь латвийско-белорусскую границу.

Белоруска рассказала журналистам о ситуации на латвийско-белорусской границе. По ее словам, автобусы, которые приехали туда еще вчера вечером, до сих пор не могут пересечь границу, чтобы въехать в нашу страну, пишет «Зеркало».

— Мы приехали на границу вчера в 18.30. К 8.30 ситуация не изменилась: стоим до сих пор на латвийской стороне. Условий нет никаких: туалетов нет, люди ходят в лес, — рассказала журналистам собеседница. — Точнее, ходили: теперь пограничники и это запрещают — грозят штрафом.

По ее словам, вечером, когда они только встали в очередь автобусов, были десятыми. Сейчас — четвертые. То есть примерно за 10 часов латвийскую границу прошли 6 автобусов.

Она рассказала, что из Беларуси выезжала через польскую границу, когда еще пункт пропуска «Тересполь» был открыт. Судя по всему, их автобус тогда был одним из последних, кто успел проехать.

— Ехали мы через Польшу. Из Минска выехали 9 сентября в 14.00, границу пересекли 11 сентября в 22.30, — рассказала она.

Теперь вернуться той же дорогой нельзя, «Тересполь» закрыт, как и все прочие пункты пропуска на польской границе. Литва или Латвия — вот оставшиеся варианты для людей, которые пытаются вернуться автобусами или автомобилями из ЕС в Беларусь.

Напомним, 9 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о решении полностью закрыть границу с Беларусью в полночь с 11 на 12 сентября. Он объяснил этот шаг «растущим числом провокаций со стороны России и Беларуси» и совместными военными учениями «Запад-2025».

Граница была закрыта на неопределенный срок. Подписавший постановление об этом министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервиньский уточнил, что граница будет закрыта не на время проведения учений «Запад», а в связи с ними: «Срок закрытия границы — бессрочный. Мы будем постоянно анализировать ситуацию».

При этом министр подчеркнул, что польская сторона не намерена «держать границу закрытой даже один день без необходимости».

