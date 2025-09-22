МИД Франции: Новый масштабный пакет санкций ЕС против России согласован с США
- 22.09.2025, 10:51
19-й пакет санкций ЕС намерен принять в ближайшее время.
Евросоюз (ЕС) намерен принять 19-й пакет санкций против России в ближайшее время, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. По его словам, ограничения согласованы с США.
«Новый масштабный пакет санкций впервые с момента возвращения Дональда Трампа к власти согласован с США», — рассказал министр.
Начать согласование 19-го пакета планируется 26 сентября. Еврокомиссия предлагает ускорить на год отказ от российского СПГ, включить в черный список еще 118 танкеров, запретить транзакции с «Роснефтью» и «Газпром нефтью».