МИД Франции: Новый масштабный пакет санкций ЕС против России согласован с США 22.09.2025, 10:51

19-й пакет санкций ЕС намерен принять в ближайшее время.

Евросоюз (ЕС) намерен принять 19-й пакет санкций против России в ближайшее время, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. По его словам, ограничения согласованы с США.

«Новый масштабный пакет санкций впервые с момента возвращения Дональда Трампа к власти согласован с США», — рассказал министр.

Начать согласование 19-го пакета планируется 26 сентября. Еврокомиссия предлагает ускорить на год отказ от российского СПГ, включить в черный список еще 118 танкеров, запретить транзакции с «Роснефтью» и «Газпром нефтью».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com