22 сентября 2025, понедельник, 11:25
МИД Франции: Новый масштабный пакет санкций ЕС против России согласован с США

  • 22.09.2025, 10:51
19-й пакет санкций ЕС намерен принять в ближайшее время.

Евросоюз (ЕС) намерен принять 19-й пакет санкций против России в ближайшее время, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. По его словам, ограничения согласованы с США.

«Новый масштабный пакет санкций впервые с момента возвращения Дональда Трампа к власти согласован с США», — рассказал министр.

Начать согласование 19-го пакета планируется 26 сентября. Еврокомиссия предлагает ускорить на год отказ от российского СПГ, включить в черный список еще 118 танкеров, запретить транзакции с «Роснефтью» и «Газпром нефтью».

