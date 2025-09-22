Wildberries внедряет в Беларуси новый способ оплаты
- 22.09.2025, 10:56
Что изменится?
Wildberries пользуется популярностью у белорусов, а в компании постоянно внедряют новые сервисы, чтобы упростить покупки для клиентов.
Об этом Tochka.by рассказали в пресс-службе маркетплейса, на платформе внедряют новый способ оплаты.
Пока технология действует в тестовом режиме, однако высока вероятность, что она станет повсеместно использоваться в будущем, особенно у тех, кто активно применяет современные технологии.
Выяснилось, что белорусские пользователи Wildberries смогут оплатить заказ с помощью электронного сертификата, приобретенного за счет обмена криптовалюты. Проводить такие операции можно через партнера платформы – криптобиржу Whitebird.
Известно, что маркетплейс получил разрешение на такие операции в экспериментальном режиме от Парка высоких технологий.
Как провести оплату криптовалютой
Стоит отметить, что в данный момент идет тестирование нового способа оплаты, а воспользоваться им может пилотная группа покупателей в приложении Wildberries или на сайте.
Пользователи могут приобрести сертификат заранее или в процессе оформления покупки на Wildberries. Для этого нужно выбрать оплату балансом, который привязан к электронным сертификатам клиента, нажать кнопку "пополнить" и выбрать Whitebird.
После откроется страница, на которой нужно зарегистрироваться на криптобирже, выбрать валюту и сумму для обмена. Курс конвертации обновляется и показывается пользователю в режиме реального времени, комиссия за операцию покупки сертификата не взимается.
Когда покупатель подтвердил параметры – происходит оформление сертификата Wildberries в белорусских рублях, а средства автоматически зачисляются на баланс клиента.
Как отметили в пресс-службе маркетплейса, воспользоваться новым способом оплаты можно будет только после регистрации на криптобирже и подтверждения всех данных, а также личности. Это необходимо для безопасности операций.
Когда новый способ оплаты заработает для широкого круга клиентов, в компании не уточнили.