закрыть
22 сентября 2025, понедельник, 11:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Wildberries внедряет в Беларуси новый способ оплаты

  • 22.09.2025, 10:56
  • 1,400
Wildberries внедряет в Беларуси новый способ оплаты

Что изменится?

Wildberries пользуется популярностью у белорусов, а в компании постоянно внедряют новые сервисы, чтобы упростить покупки для клиентов.

Об этом Tochka.by рассказали в пресс-службе маркетплейса, на платформе внедряют новый способ оплаты.

Пока технология действует в тестовом режиме, однако высока вероятность, что она станет повсеместно использоваться в будущем, особенно у тех, кто активно применяет современные технологии.

Выяснилось, что белорусские пользователи Wildberries смогут оплатить заказ с помощью электронного сертификата, приобретенного за счет обмена криптовалюты. Проводить такие операции можно через партнера платформы – криптобиржу Whitebird.

Известно, что маркетплейс получил разрешение на такие операции в экспериментальном режиме от Парка высоких технологий.

Как провести оплату криптовалютой

Стоит отметить, что в данный момент идет тестирование нового способа оплаты, а воспользоваться им может пилотная группа покупателей в приложении Wildberries или на сайте.

Пользователи могут приобрести сертификат заранее или в процессе оформления покупки на Wildberries. Для этого нужно выбрать оплату балансом, который привязан к электронным сертификатам клиента, нажать кнопку "пополнить" и выбрать Whitebird.

После откроется страница, на которой нужно зарегистрироваться на криптобирже, выбрать валюту и сумму для обмена. Курс конвертации обновляется и показывается пользователю в режиме реального времени, комиссия за операцию покупки сертификата не взимается.

Когда покупатель подтвердил параметры – происходит оформление сертификата Wildberries в белорусских рублях, а средства автоматически зачисляются на баланс клиента.

Как отметили в пресс-службе маркетплейса, воспользоваться новым способом оплаты можно будет только после регистрации на криптобирже и подтверждения всех данных, а также личности. Это необходимо для безопасности операций.

Когда новый способ оплаты заработает для широкого круга клиентов, в компании не уточнили.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин