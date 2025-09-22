Рыжий кот стал звездой Гродно
Животное каждый день можно встретить на улице Советской и возле ресторана «Бакст».
Рыжий кот появился на улицах Гродно несколько недель назад. Чаще всего кота можно встретить на улице Советской, а также рядом с рестораном «Бакст». В конце сентября гродненцы начали активно публиковать видео с котом в TikTok, пишет Hrodno.life.
Некоторые гродненцы переживают, что животному может грозить САХ. И надеются, что «популярность» в соцсетях сделает свое дело. «Конечно, псу Барону известность не особо помогает. Нашелся человек, которому он мешает в парке», — написала Ирина.
Судя по комментариям гродненцев под другим видео, кот не бездомный. У него есть хозяйка. Предположительно фото с ней выложили в комментариях.
«Живут в центре. Он ее часто сопровождает», — написала Ирина Пашпекина.
Горожане отмечают, что кот «ласковый и агрессивный» одновременно. Иногда животное разрешает себя погладить, но может и укусить.
«Артист. Любит публику», — написал Marsy.
«Сидит такой: смотреть разрешаю, на этом все», — комментирует alinka.krauchuk.
«Работаю в центре. Реально каждый день вижу», — рассказала Ксюта1971.
«Если котик в ошейнике, то он часто приходит в галерею Тызенгауза поиграться с галерейным котом Лавриком», — отметил 6 800 375о.
