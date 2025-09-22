закрыть
Рыжий кот стал звездой Гродно

  • 22.09.2025, 11:01
  • 1,032
Животное каждый день можно встретить на улице Советской и возле ресторана «Бакст».

Рыжий кот появился на улицах Гродно несколько недель назад. Чаще всего кота можно встретить на улице Советской, а также рядом с рестораном «Бакст». В конце сентября гродненцы начали активно публиковать видео с котом в TikTok, пишет Hrodno.life.

Некоторые гродненцы переживают, что животному может грозить САХ. И надеются, что «популярность» в соцсетях сделает свое дело. «Конечно, псу Барону известность не особо помогает. Нашелся человек, которому он мешает в парке», — написала Ирина.

Судя по комментариям гродненцев под другим видео, кот не бездомный. У него есть хозяйка. Предположительно фото с ней выложили в комментариях.

«Живут в центре. Он ее часто сопровождает», — написала Ирина Пашпекина.

Горожане отмечают, что кот «ласковый и агрессивный» одновременно. Иногда животное разрешает себя погладить, но может и укусить.

«Артист. Любит публику», — написал Marsy.

«Сидит такой: смотреть разрешаю, на этом все», — комментирует alinka.krauchuk.

«Работаю в центре. Реально каждый день вижу», — рассказала Ксюта1971.

«Если котик в ошейнике, то он часто приходит в галерею Тызенгауза поиграться с галерейным котом Лавриком», — отметил 6 800 375о.

