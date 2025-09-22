закрыть
22 сентября 2025, понедельник
Трамп объявил турнир UFC в Белом доме

  • 22.09.2025, 11:04
Трамп объявил турнир UFC в Белом доме

Конор Макгрегор выразил готовность выйти в ринг.

Бойцовский турнир хотят провести на Южной лужайке Белого дома в 250-ю годовщину независимости Америки. В октагоне могут встретиться многие звезды UFC.

Президент США Дональд Трамп заявил, что возле Белого дома действительно устроят бои по смешанным единоборствам по правилам UFC. На мероприятии ожидается около 5 000 гостей.

Бойцовское шоу обещает стать «масштабным, великолепным и беспрецедентным». Турнир могут провести на Южной лужайке Белого дома 4 июля 2026 года, в 250-ю годовщину независимости Америки.

Президент UFC Дана Уайт имеет личные связи с Трампом и уверен, что турнир UFC в Белом доме точно пройдет успешно. Инициатива президента США будет уникальной возможностью для бойцов и болельщиков.

«Трамп очень гордится Белым домом, он очень любит Америку. Он считает, что Белый дом принадлежит американскому народу. Это его призвание. Он хочет привлечь в Белый дом больше американцев», — говорил Уайт.

По его словам, бойцы ММА будут выходить на арену из знаменитого Овального кабинета. Желание выступить выразили звезды UFC Конор Макгрегор и недавно завершивший карьеру Джон Джонс. Уайт сомневается в участии последнего из-за скандалов, связанных с ним.

Макгрегор тем временем публично назвал своим предпочтительным противником Майкла Чендлера. Последний также хочет встретиться в октагоне с Макгегором и уже называет будущий бой главным событием турнира возле Белого дома.

