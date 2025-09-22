закрыть
22 сентября 2025, понедельник, 11:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Politico: Решение США снять санкции с «Белавиа» вызвало раскол с ЕС

  • 22.09.2025, 11:07
Politico: Решение США снять санкции с «Белавиа» вызвало раскол с ЕС
Фото: Charter97.org

Запчасти могут получить российские авиакомпании.

Решение США о «Белавиа» усилило риск попадания американских деталей в российские авиакомпании. ЕС обеспокоен обходом санкций.

Об этом сообщает Politico.

Как отмечается в публикации, США пытаются не допустить, чтобы решение Дональда Трампа о смягчении санкций в отношении авиакомпании «Белавиа» позволило российским авиалиниям получать критически важные запчасти.

Вашингтон разрешил продажу деталей белорусскому перевозчику, но запретил ему выполнять рейсы в Россию и ряд других стран.

Соглашение США и Беларуси было достигнуто 11 сентября после освобождения Минском 52 политзаключенных. Однако уже на следующий день Минторг США направил письмо гендиректору «Белавиа» Игорю Чергинцу с перечнем ограничений для восстановления доступа к запчастям.

В документе отмечено: «Эта авторизация не позволяет выполнять полеты на Кубу, в Иран, Северную Корею, Россию, Сирию, временно оккупированный Крым Украины или так называемые ДНР и ЛНР». В парке «Белавиа» находится 16 самолетов, включая девять Boeing.

Белорусская авиакомпания пока не ответила на запрос о том, прекратит ли она полеты в Россию. Но уже 15 сентября перевозчик объявил скидку 50% на билеты в Санкт-Петербург.

Эксперты отмечают, что фактически контроль за соблюдением запрета будет затруднен. «Я рассматриваю Беларусь и Россию как полностью сотрудничающие государства с открытыми границами», - заявила Елина Рыбакова из Киевской школы экономики.

Она подчеркнула, что риск попадания американских компонентов в российские авиакомпании, испытывающие дефицит деталей из-за санкций, резко вырос.

Решение США также создало потенциальный раскол с Европейским Союзом. Еврокомиссар по финансовым услугам Мария Луис Альбукерке напомнила, что «санкции ЕС против Белоруси запрещают обслуживание самолетов и предоставление любых ресурсов «Белавиа»".

По ее словам, страны ЕС ответственны за расследование случаев возможного обхода ограничений. В Брюсселе пока не прокомментировали позицию по этому вопросу.

Окончательное решение о продаже деталей «Белавиа» должны принять американские производители. Airbus заявил, что «привержен ведению бизнеса этично и в полном соответствии с международными законами и санкциями».

«Как глобальная компания с операциями в Европе и США, Airbus соблюдает экспортный контроль и санкционные режимы», - отметили в корпорации. Boeing отказался от комментариев.

Напомним, «Белавиа» получила официальное разрешение на использование самолетов Boeing 737 американского производства.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин