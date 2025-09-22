Politico: Решение США снять санкции с «Белавиа» вызвало раскол с ЕС 22.09.2025, 11:07

Фото: Charter97.org

Запчасти могут получить российские авиакомпании.

Решение США о «Белавиа» усилило риск попадания американских деталей в российские авиакомпании. ЕС обеспокоен обходом санкций.

Об этом сообщает Politico.

Как отмечается в публикации, США пытаются не допустить, чтобы решение Дональда Трампа о смягчении санкций в отношении авиакомпании «Белавиа» позволило российским авиалиниям получать критически важные запчасти.

Вашингтон разрешил продажу деталей белорусскому перевозчику, но запретил ему выполнять рейсы в Россию и ряд других стран.

Соглашение США и Беларуси было достигнуто 11 сентября после освобождения Минском 52 политзаключенных. Однако уже на следующий день Минторг США направил письмо гендиректору «Белавиа» Игорю Чергинцу с перечнем ограничений для восстановления доступа к запчастям.

В документе отмечено: «Эта авторизация не позволяет выполнять полеты на Кубу, в Иран, Северную Корею, Россию, Сирию, временно оккупированный Крым Украины или так называемые ДНР и ЛНР». В парке «Белавиа» находится 16 самолетов, включая девять Boeing.

Белорусская авиакомпания пока не ответила на запрос о том, прекратит ли она полеты в Россию. Но уже 15 сентября перевозчик объявил скидку 50% на билеты в Санкт-Петербург.

Эксперты отмечают, что фактически контроль за соблюдением запрета будет затруднен. «Я рассматриваю Беларусь и Россию как полностью сотрудничающие государства с открытыми границами», - заявила Елина Рыбакова из Киевской школы экономики.

Она подчеркнула, что риск попадания американских компонентов в российские авиакомпании, испытывающие дефицит деталей из-за санкций, резко вырос.

Решение США также создало потенциальный раскол с Европейским Союзом. Еврокомиссар по финансовым услугам Мария Луис Альбукерке напомнила, что «санкции ЕС против Белоруси запрещают обслуживание самолетов и предоставление любых ресурсов «Белавиа»".

По ее словам, страны ЕС ответственны за расследование случаев возможного обхода ограничений. В Брюсселе пока не прокомментировали позицию по этому вопросу.

Окончательное решение о продаже деталей «Белавиа» должны принять американские производители. Airbus заявил, что «привержен ведению бизнеса этично и в полном соответствии с международными законами и санкциями».

«Как глобальная компания с операциями в Европе и США, Airbus соблюдает экспортный контроль и санкционные режимы», - отметили в корпорации. Boeing отказался от комментариев.

Напомним, «Белавиа» получила официальное разрешение на использование самолетов Boeing 737 американского производства.

