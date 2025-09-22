В Беларуси выпекут три гигантских драника 22.09.2025, 11:11

Попробовать картофельные лакомства можно будет на фестивале «Вороновский драник».

Три драника-гиганта выпекут в Беларуси. Подробности рассказали БелТА в управлении культуры Гродненского облисполкома.

В субботу, 27 сентября, состоится фестиваль «Вороновский драник». Он пройдет в городском поселке Вороново. Организаторы обещают гостям праздника настоящий картофельный бум: множество драников и других блюд из тертого картофеля по разным рецептам. Также будут проходить кулинарные мастер-классы, тематические конкурсы. Главным блюдом фестиваля окажутся три драника-гиганта, которые выпекут на глазах у присутствующих.

К примеру, про картофельные традиции гостям фестиваля расскажет тематическая площадка «Картошку варят, картошку парят...», где можно будет попробовать горячие блюда из тертой картошки, которые были приготовлены по рецептам бабушек и прабабушек сельскохозяйственными предприятиями Вороновского района.

Гостей праздника встретят на своем подворье «Байк-драник» брутальные байкеры. Они угостят картофельными блинами собственного приготовления.

