Технобанк ограничил возврат Tax Free
- 22.09.2025, 11:38
Банк перестал выдавать деньги по чекам одной из компаний.
Технобанк сообщил о приостановлении выплаты денежных средств по чекам Tax Free.
Речь лишь об одной компании – GLOBAL REFUND HOLDINGS AB. Причины разрыва сотрудничества не уточняются.
При этом Технобанк продолжает осуществлять выплаты по чекам компаний Tax Free Global Blue, Innova Tax Free и Digital Tax Free.
Как получить деньги по чеку Tax Free
Совершив покупки в магазине со знаком Tax Free, необходимо и получить у продавца специальный бланк.
При выезде из иностранного государства обязательно предъявить покупки в их оригинальной упаковке, кассовые чеки и паспорт таможенному сотруднику и запросить таможенную печать на чеке Tax Free.
Возмещение по чекам Tax Free можно получить в отделении Технобанка, предъявив паспорт и правильно оформленный чек.