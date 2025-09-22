закрыть
22 сентября 2025, понедельник, 12:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Технобанк ограничил возврат Tax Free

  • 22.09.2025, 11:38
Технобанк ограничил возврат Tax Free

Банк перестал выдавать деньги по чекам одной из компаний.

Технобанк сообщил о приостановлении выплаты денежных средств по чекам Tax Free.

Речь лишь об одной компании – GLOBAL REFUND HOLDINGS AB. Причины разрыва сотрудничества не уточняются.

При этом Технобанк продолжает осуществлять выплаты по чекам компаний Tax Free Global Blue, Innova Tax Free и Digital Tax Free.

Как получить деньги по чеку Tax Free

Совершив покупки в магазине со знаком Tax Free, необходимо и получить у продавца специальный бланк.

При выезде из иностранного государства обязательно предъявить покупки в их оригинальной упаковке, кассовые чеки и паспорт таможенному сотруднику и запросить таможенную печать на чеке Tax Free.

Возмещение по чекам Tax Free можно получить в отделении Технобанка, предъявив паспорт и правильно оформленный чек.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин