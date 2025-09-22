Технобанк ограничил возврат Tax Free 22.09.2025, 11:38

Банк перестал выдавать деньги по чекам одной из компаний.

Технобанк сообщил о приостановлении выплаты денежных средств по чекам Tax Free.

Речь лишь об одной компании – GLOBAL REFUND HOLDINGS AB. Причины разрыва сотрудничества не уточняются.

При этом Технобанк продолжает осуществлять выплаты по чекам компаний Tax Free Global Blue, Innova Tax Free и Digital Tax Free.

Как получить деньги по чеку Tax Free

Совершив покупки в магазине со знаком Tax Free, необходимо и получить у продавца специальный бланк.

При выезде из иностранного государства обязательно предъявить покупки в их оригинальной упаковке, кассовые чеки и паспорт таможенному сотруднику и запросить таможенную печать на чеке Tax Free.

Возмещение по чекам Tax Free можно получить в отделении Технобанка, предъявив паспорт и правильно оформленный чек.

