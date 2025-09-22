закрыть
Эстонский «казус белли»

  • Владимир Пастухов
  • 22.09.2025, 11:47
  • 2,018
Эстонский «казус белли»
Владимир Пастухов

Европе есть чем ответить.

Эстонский «казус белли» интересен разве что тем, что никаким «казусом» никакой «белли» не является, в чем, собственно, никто и не сомневался, и в первую очередь — в Кремле.

Представить, что должно быть дальше, не так уж и сложно. Будет асимметричный ответ. Оружие Украине — МИГи и дроны в небе Европы. Хаос в московских аэропортах после атаки украинских дронов — хаос в европейских аэропортах после атаки русских хакеров. Ракетный обстрел российских НПЗ — диверсии на европейскихх НПЗ и трубопроводах. Великая Гибридная Война (ВГВ) на подходе. Гораздо сложнее представить, что с этим всем делать?

Понятно, что ассоциацией «первого клика» у всех был «казус Эрдогана»: взлетел, увидел, истребил. Но справедливости ради надо сказать, что времена были другие и ставки были пожиже. Так что полной уверенности в том, что сегодня быстрый Эрдоган был бы проворнее небыстрых эстонцев, у меня нет.

Вопрос в другом: а что, лучшего ответа, чем тот, который реализовали вежливые итальянцы (кто бы сомневался), не существует? Встретили как родных и проводили под ручку до дверей, помахав на прощанье крылом. Если не заниматься голой риторикой и не соревноваться в том, кто скажет жестче и краше, то быстро выяснится, что найти лучший ответ не так-то и просто, по крайней мере «в моменте».

Парадоксально, но, скорее всего, реакцией на «асимметричный ответ» станет «симметричный ответ» — так сказать, «гибрид на гибрид никого удивит». На «нас там нет» ответом будет «мы туда не залетали». А на каждый МИГ найдется свой F-16, на хакера — хакер, на диверсанта — диверсант. Я не то чтобы «вангую» (точнее было бы — «кассандрю»), но другого ответа в теории нет. Поэтому впереди (если чуда не случится) нас ждет не жизнь, а именины сердца.

А что касается русских МИГов, то они как Карлсон (не Такер!) — улетели, но обещали вернуться…

Владимир Пастухов, Telegram

