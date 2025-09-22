закрыть
Копище, Стиклево, Гатово, Боровляны, Сеница не войдут в состав Минска

1
  • 22.09.2025, 11:46
  • 2,576
Почему?

В Минске подведены итоги обсуждения новой редакции генерального плана столицы.

Горожан интересуют вопросы жилищного строительства, судьба частного сектора и развитие транспортной инфраструктуры. За две недели обсуждений в районные администрации поступило 212 обращений от жителей.

Подробности рассказали «Минск-Новости».

Председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Виктор Гутько отметил, что многие горожане захотели ознакомиться с проектом лично.

Для этого была организована выставка в администрации Московского района, где специалисты «Минскградо» предоставляли необходимые разъяснения.

«Прежде такого большого количества письменных обращений по поводу проекта генплана не поступало», – прокомментировал Гутько.

Одной из тем, вызывающих наибольший интерес у жителей, стало включение в состав города ряда населенных пунктов, расположенных рядом с Минском, таких как Копище, Стиклево, Гатово, Боровляны и Сеница.

На совете подчеркнули, что такие решения принимаются только по согласованию с диктатором и при наличии экономических обоснований для объединения. В данный момент в этом нет необходимости.

Однако остается актуальным вопрос создания комфортных условий для жизни в малых населенных пунктах, так как существует значительная разница в социальных стандартах между столицей и небольшими поселениями.

