Копище, Стиклево, Гатово, Боровляны, Сеница не войдут в состав Минска 1 22.09.2025, 11:46

2,576

Почему?

В Минске подведены итоги обсуждения новой редакции генерального плана столицы.

Горожан интересуют вопросы жилищного строительства, судьба частного сектора и развитие транспортной инфраструктуры. За две недели обсуждений в районные администрации поступило 212 обращений от жителей.

Подробности рассказали «Минск-Новости».

Председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Виктор Гутько отметил, что многие горожане захотели ознакомиться с проектом лично.

Для этого была организована выставка в администрации Московского района, где специалисты «Минскградо» предоставляли необходимые разъяснения.

«Прежде такого большого количества письменных обращений по поводу проекта генплана не поступало», – прокомментировал Гутько.

Одной из тем, вызывающих наибольший интерес у жителей, стало включение в состав города ряда населенных пунктов, расположенных рядом с Минском, таких как Копище, Стиклево, Гатово, Боровляны и Сеница.

На совете подчеркнули, что такие решения принимаются только по согласованию с диктатором и при наличии экономических обоснований для объединения. В данный момент в этом нет необходимости.

Однако остается актуальным вопрос создания комфортных условий для жизни в малых населенных пунктах, так как существует значительная разница в социальных стандартах между столицей и небольшими поселениями.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com