РосСМИ: Среди пострадавших после атаки дронов на оккупированный Крым есть белорусы

РосСМИ: Среди пострадавших после атаки дронов на оккупированный Крым есть белорусы8
- 22.09.2025, 11:51
У них осколочные ранения.
Среди пострадавших после удара дронов по оккупированному Крыму есть граждане Беларуси. Об этом в своем телеграм-канале сообщила «глава» администрации Ялты Янина Павленко.
«У всех пострадавших осколочные ранения. Они находились на береговой линии Фороса в момент атаки. Это и наши местные жители, и гости поселка, есть также граждане Беларуси», — сообщила Павленко.
Всего в Ялтинский многопрофильный медцентр поступили 13 человек. 12 из них госпитализированы: 4 в тяжелом состоянии, 7 — в средней степени тяжести. Уже проведено четыре операции. Один пациент находится на искусственной вентиляции легких, одному потребовалось переливание крови.
Вечером 21 сентября Минобороны России сообщило, что украинские дроны атаковали оккупированный Крым. В результате удара, по предварительной информации, погибли трое, 16 человек получили ранения различной степени тяжести.