закрыть
22 сентября 2025, понедельник, 12:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

РосСМИ: Среди пострадавших после атаки дронов на оккупированный Крым есть белорусы

8
  • 22.09.2025, 11:51
  • 4,332
РосСМИ: Среди пострадавших после атаки дронов на оккупированный Крым есть белорусы

У них осколочные ранения.

Среди пострадавших после удара дронов по оккупированному Крыму есть граждане Беларуси. Об этом в своем телеграм-канале сообщила «глава» администрации Ялты Янина Павленко.

«У всех пострадавших осколочные ранения. Они находились на береговой линии Фороса в момент атаки. Это и наши местные жители, и гости поселка, есть также граждане Беларуси», — сообщила Павленко.

Всего в Ялтинский многопрофильный медцентр поступили 13 человек. 12 из них госпитализированы: 4 в тяжелом состоянии, 7 — в средней степени тяжести. Уже проведено четыре операции. Один пациент находится на искусственной вентиляции легких, одному потребовалось переливание крови.

Вечером 21 сентября Минобороны России сообщило, что украинские дроны атаковали оккупированный Крым. В результате удара, по предварительной информации, погибли трое, 16 человек получили ранения различной степени тяжести.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин