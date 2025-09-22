Россияне стали меньше пить молока и есть сыра 3 22.09.2025, 12:02

Причина — резкий рост цен.

В России резко снизился спрос на молочные продукты: с января по июль продажи стерилизованного молока сократились на 10,8% год к году, сливочного масла и маргарина — на 10,7%, а ряженки — на 6,6%. Также было продано на 6,1% меньше плавленого сыра, на 5,8% — простокваши, на 4,3% — кефира, на 3,4% — сметаны и на 2,5% — сливок. Это следует из данных исследовательской компании Nielsen, которые приводят «Известия».

Два топ-менеджера в крупных торговых сетях объяснили снижение продаж резким ростом цен, который произошел из-за подорожания сырого молока более чем на 25% в 2024 году. Согласно данным Росстата, в январе—июле этого года средняя розничная стоимость сливочного масла выросла на 34% и составила 1218 руб. за 1 кг, сметаны — на 22% (до 355 руб. за 1 кг), пастеризованного молока жирностью 2,5–3,2% — на 22% (до 95 руб. за 1 л), сливок — на 21% (до 373 руб. за 1 л), а сыров — на 19% (до 947 руб. за 1 кг). При этом уже выросшие цены — это не предел: один из топ-менеджеров сообщил «Известиям», что несколько производителей уже уведомили торговые сети о повышении стоимости продукции еще на 10–15% с 15 сентября.

Себестоимость производства сырого молока также продолжает расти: за первые семь месяцев 2025-го она прибавила 6–7% год к году, отмечает первый заместитель гендиректора УК «Русмолоко» Станислав Фролов. Значительную долю в структуре производства молока занимают расходы на корма, которые из-за непогоды подорожали почти в два раза, говорит гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко. Также на 40% увеличились расходы на энергоресурсы, обслуживание оборудования и другие операционные затраты, в том числе затраты на медикаменты и ветпрепараты выросли на 13%, оплата труда — на 7–10%, пояснил Недужко.

Вместе с тем, по данным «Союзмолока», выпуск цельномолочной продукции в январе—июле составил 7,09 млн тонн, что на 0,3% меньше, чем за тот же период годом ранее. В частности, производство питьевых сливок сократилось на 8,5%, до 189,8 тыс. тонн, сыров и сырных продуктов — на 2,2%, до 602,1 тыс. тонн. Однако выпуск сливочного масла вырос на 3,4%, до 201,9 тыс. тонн.

В Минсельхозе отметили, что по итогам прошлого года рентабельности отрасли молочного животноводства без учета субсидий составила более 28%, что выше среднего по отрасли. В первом полугодии, по данным министерства, производство сырого молока в хозяйствах всех категорий было на уровне 16,9 млн тонн, а средний надой на одну корову в сельхозорганизациях увеличился на 4,5% год к году. Рост сырьевой базы позволяет наращивать производство переработанной продукции, заключил представитель Минсельхоза.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com